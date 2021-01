Nei prossimi mesi OnePlus ha in programma il lancio della sua nuova serie di smartphone top di gamma, ossia OnePlus 9, che quest’anno potrebbe includere anche un modello più economico che nelle ultime settimane sta facendo parlare molto di sé in Rete: ci stiamo riferendo a OnePlus 9 Lite.

Oramai da un po’ di tempo si susseguono le indiscrezioni secondo cui il produttore cinese avrebbe deciso di lanciare anche OnePlus 9 Lite e nelle scorse ore è arrivata un’altra conferma a tali voci attraverso TechDroider.

Le probabili feature di OnePlus 9 Lite

A dire di tale leaker, infatti, OnePlus 9 Lite dovrebbe essere lanciato in due modelli (con codice prodotto LE2100 e LE2101) e il produttore avrebbe in programma di commercializzare lo smartphone in Cina e India mentre al momento non è chiaro se vi sia la possibilità che arrivi anche nei mercati europei.

Per quanto riguarda una delle sue feature più importanti, ossia il processore, a dire di TechDroider OnePlus 9 Lite dovrebbe poter contare su una CPU Qualcomm Snapdragon 865, supportando così anche la connettività 5G: in pratica, il produttore cinese potrebbe dotare il suo nuovo modello “Lite” del chip top di gamma del 2020, così da contenere i costi senza pregiudicare le prestazioni, puntando invece sul Qualcomm Snapdragon 888 per i due fratelli maggiori.

Tra le altre feature del device non dovrebbero mancare un ampio display AMOLED con refresh rate da almeno 90 Hz, una batteria con supporto alla ricarica rapida (almeno a 30 W) e l’interfaccia personalizzata OxygenOS basata su Android 11.

Rispetto a OnePlus 9 e 9 Pro, la variante Lite dovrebbe avere un comparto fotografico meno performante e una scocca con un livello di certificazione di resistenza all’acqua più basso.

Sarà interessante scoprire in quale fascia di prezzo OnePlus deciderà di lanciare il suo smartphone Lite, trattandosi di uno degli aspetti che determineranno il suo eventuale successo, soprattutto se si considera quanto competitiva è diventata la fascia media Android.