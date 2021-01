In ambito di launcher di terze parti per dispositivi Android, Nova Launcher è uno fra i migliori attualmente in circolazione. Il team di sviluppo è costantemente a lavoro per migliorarne le funzionalità, ed in queste ore ha rilasciato una serie di importanti aggiornamenti di Nova Launcher beta a partire dalla versione 7.0.12, quella che ha aggiunto una feature attesa da tempo.

Novità aggiornamento 7.0.12 Nova Launcher beta

Infatti, come annunciano gli sviluppatori, la versione beta 7.0.12 di Nova Launcher supporta finalmente l’animazione di chiusura delle applicazioni che vede la UI dell’app ridursi gradualmente nell’icona dell’app stessa. Attualmente, però, la funzionalità è disponibile solo per i dispositivi Google Pixel in quanto l’API che permette questo funzionamento non sembra essere ancora supportata dagli altri OEM.

Ma c’è di più: nel corso delle ore immediatamente successive al rilascio della beta 7.0.12, il team ha pubblicato anche la versione 7.0.13 che aggiunge qualche piccola correzione. Qui di seguito, quindi, pubblichiamo il changelog completo della versione 7.0.12, la più interessante fra le due:

miglioramento dell’animazione di chiusura delle applicazioni su dispositivi Pixel (grazie ad una nuova API di sistema, gli altri OEM sembra che non la stiano ancora utilizzando);

sostituita l’animazione “Pie-like” di apertura delle applicazioni con l'”Adaptive icon” (disponibile unicamente utilizzando le gesture di sistema);

correzione della mancata gestione di Nova Action da fonti esterne (come KWLP);

corretto il colore di default del tab;

corretto il colore bianco su sfondi bianchi del cursore di scorrimento;

correzioni per dispositivi Huawei;

correzione per i colori dei nomi nei menu delle cartelle.

Come aggiornare Nova Launcher beta

L’aggiornamento all’ultima versione beta di Nova Launcher può essere scaricata tramite il questo link del Play Store, oppure scaricando ed installando manualmente l’apposito APK da questo link di APK Mirror.