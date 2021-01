Gli smartphone della gamma Google Pixel sono molto amati per la fluidità dell’interfaccia utente e per la velocità con cui eseguono le più comuni operazioni della vita di tutti i giorni ma ciò non significa che siano esenti da bug: di tanto in tanto, infatti, in Rete si diffondono segnalazioni (e lamentele) relative a problemi più o meno gravi riscontrati dagli utenti.

E una di tali segnalazioni riguarda un fastidioso bug che rende impossibile per i possessori di alcuni modelli della serie Google Pixel lo sblocco del device con il proprio viso.

I Google Pixel hanno un nuovo fastidioso bug

C’è un post dedicato a tale bug sul forum del colosso di Mountain View (lo trovate seguendo questo link) e con il passare delle ore sta ricevendo sempre più testimonianze, a conferma che si tratta di un problema che sta riguardando un certo numero di utenti.

Stando a quanto è possibile apprendere, il problema in questione pare si sia manifestato dopo l’aggiornamento ad Android 11 e ciò sembra escludere che possa trattarsi di un malfunzionamento relativo all’aspetto hardware dei Google Pixel interessati. Qualche utente sostiene che il bug potrebbe essere invece legato agli aggiornamenti di sicurezza mensili di novembre o dicembre.

Le segnalazioni relative al problema di funzionamento del sistema di sblocco del device con il viso si stanno moltiplicando in Rete anche su IssueTracker e su Reddit e tutte sembrano accomunate da un fattore preoccupante: ad oggi pare che non vi sia una soluzione fai-da-te che possa consentire di continuare ad utilizzare tale funzionalità in attesa del rilascio di un fix da parte del team di sviluppatori del colosso di Mountain View.

Fino a questo momento il problema non sembra essere stato riconosciuto in via ufficiale da Google ma la speranza è che il suo team sia già al lavoro per trovare una soluzione e metterla al più presto a disposizione di tutti gli utenti.

Leggi anche: la recensione di Google Pixel 5