Sono passate poche ore dalla presentazione della serie Samsung Galaxy S21, con i tre nuovi flagship pronti a dominare il mercato grazie a tantissime novità dal punto di vista hardware e software, con prezzi inferiori a quelli dello scorso anno.

Immediatamente dopo l’evento il colosso sud coreano ha aperto i pre ordini della nuova serie, che può contare su Samsung Galaxy S21, Samsung Galaxy S21+ e Samsung Galaxy S21 Ultra, tutti disponibili in diverse colorazioni e varianti di memoria. Solitamente era necessario attendere qualche settimana per la spedizione dei nuovi flagship ma quest’anno Samsung ha fatto le cose in grande e fra una settimana potrete già mettere le mani sulla serie Galaxy S21.

Tra gli store che vi permettono di acquistare già i nuovi smartphone c’è anche Amazon, che si distingue dalla concorrenza per un’offerta molto allettante. Insieme allo smartphone Amazon vi invierà infatti un caricabatterie rapido da 25 watt, assente nella confezione ufficiale di vendita.

In questo modo potrete sfruttare al meglio il vostro nuovo smartphone e ricaricarlo in tempi ristretti. Si tratta di una buona notizia, soprattutto per chi non possiede un caricabatterie rapido e aveva già messo in preventivo una spesa aggiuntiva di qualche decina di euro.

Tutte e tre le varianti sono proposte con il caricabatterie da 25 watt incluso nel prezzo e saranno spediti a partire dal 22 gennaio in maniera gratuita per gli iscritti al programma Amazon Prime. Se avete deciso di cambiare il vostro smartphone acquistando uno dei nuovi flagship Samsung, ecco i link per l’acquisto su Amazon.

Ricordiamo che anche acquistando uno smartphone Galaxy S21 su Amazon potrete ricevere i regali previsti, registrandovi su Samsung Members. Per Galaxy S21 e S21+ sono previste le Galaxy Buds Live e Galaxy SmartTag, mentre acquistando Galaxy S21 ultra riceverete le Galaxy Buds Pro e Galaxy SmartTag.