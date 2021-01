Con l’aggiornamento alla One UI 3.0 basata su Android 11, Samsung ha rimosso la funzione che nelle precedenti versioni dell’interfaccia permetteva di nascondere il notch/gotch/foro della fotocamera anteriore.

Siano esse in forma di notch più o meno grande, di gotch (notch a goccia), oppure di foro, le interruzioni nel display degli smartphone sono state e sono ad oggi un “male necessario” per integrare le fotocamere anteriori che anni fa trovavano posto nella cornice superiore dello schermo.

Dato l’impatto visivo non particolarmente gradito a tanti utenti, i vari OEM hanno via via inserito nelle rispettive interfacce delle funzioni atte a nascondere notch et similia, anche se, a dirla tutta, la soluzione è persino meno gradevole da vedere rispetto al “problema”.

Ebbene con il recente rilascio della One UI 3.0 con base Android 11, Samsung ha deciso di fare un passo indietro ed eliminare la suddetta possibilità. Ne consegue che su tutti gli smartphone Samsung Galaxy aggiornati all’ultima release non è più possibile attivare la barra nera nella parte alta dello schermo che sposta tutti gli elementi più in basso e nasconde alla vista il ritaglio che ospita la fotocamera anteriore.

Che si tratti di un bug o di una vera e propria decisione di Samsung, non è esattamente un dramma, visto che il produttore ha ormai ridotto al minimo le dimensioni di notch e fori e che comunque quella barra nera non era esattamente una gioia per gli occhi.

Tutte queste discussioni su notch e fori finiranno nel dimenticatoio una volta che le fotocamere sotto al display saranno divenute di uso comune. Lo scorso anno ZTE aveva battuto tutti sul tempo col suo Axon 20 5G, tuttavia la qualità piuttosto scadente degli scatti dimostra che la soluzione, per quanto estremamente affascinante, è ancora troppo acerba per poter diventare mainstream.

