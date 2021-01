Il mese scorso Huawei ha avviato il beta test dell’interfaccia EMUI 11 (Magic UI 4 per i device HONOR) per vari dispositivi nel mercato globale, tra i quali la gamma Mate 20, Nova 5T, MediaPad M6, Honor 20 e Honor V20.

Secondo il programma di lancio globale ufficiale di EMUI 11, le serie Mate 20, Nova 5T e altri dispositivi del produttore riceveranno l’ultima skin personalizzata nel primo trimestre del 2021, tuttavia la tabella di marcia per gli utenti cinesi è leggermente più avanti.

Ora Huawei ha annunciato il lancio della EMUI 11 stabile per 14 dispositivi Huawei in Cina, spianando la strada per le relative varianti globali che probabilmente inizieranno a riceverla questo mese.

Ecco i 14 dispositivi Huawei che ricevono EMUI 11 stabile

EMUI 11 stabile è in roll out per i seguenti dispositivi Huawei:

EMUI 11 introduce nuovi temi con gli sfondi più recenti, i nuovi temi artistici AoD, la funzionalità Eyes on Display (EoD), nuovi effetti di animazione, un rinnovato ecosistema software gestuale e migliori funzionalità di collaborazione in multi-schermo.

Con questo update i dispositivi Huawei sopracitati ora supportano le ultime tecnologie offerte dall’architettura EMUI 11 e si preparano a ricevere l’aggiornamento HarmonyOS 2.0.

Da non perdere: Migliori smartphone Huawei: la classifica di gennaio 2021