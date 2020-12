Oltre a OnePlus 9, l’azienda cinese guarda al nuovo anno per migliorare OxygenOS. Attraverso un post sul forum OnePlus, oltre a dirsi soddisfatta di come i forum Open Ears si siano rivelati un successo, la società ha svelato alcuni degli obiettivi del 2021 per quel che riguarda la propria interfaccia grafica.

Le novità della OxygenOS

Le novità della OxygenOS su cui OnePlus punta per il 2021 sono riassumibili in tre macro settori: la fotocamera, l’audio e il gaming.

Partiamo dal settore relativo al software fotografico. Ebbene, secondo quanto emerso, OnePlus mira innanzitutto a ottimizzare l’incongruenza fra la lente e il bilanciamento automatico del bianco, ha risolto il problema dell’alone nei ritratti HDR con l’aggiornamento a HDR 4.0, e aggiunge il sistema di acquisizione intelligente durante la ripresa di scene con bambini, attualmente in fase di beta test.

Per quanto riguarda invece il settore audio, OnePlus afferma di continuare a ottimizzare il tweaking del suono (procedura che consiste nel miglioramento delle caratteristiche di alta fedeltà), ed è in fase di valutazione il sistema di riduzione attiva del rumore per i futuri accessori.

Lato gaming, la società ha in mente di aggiungere altre app di messaggistica istantanea alla funzionalità di risposta rapida nei giochi, sta lavorando per portare la frequenza di aggiornamento elevata e il feedback tattile su altri giochi preferiti dalla community, oltre a introdurre la velocità FPS e altre statistiche in OnePlus Game Space.

Questo è solo un piccolo assaggio di quello che l’azienda potrebbe riservare, ma per ulteriori aggiornamenti e novità continuate a seguirci.