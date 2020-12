Realme 7i, nuovo smartphone di fascia economica del sempre più popolare brand cinese, debutta ufficialmente sul mercato italiano e lo fa con una promozione di lancio dedicata sullo store online ufficiale di Realme.

Onde evitare fraintendimenti, è bene chiarire subito che il Realme 7i che arriva in Italia non corrisponde – né tecnicamente né esteticamente – allo smartphone presentato in Indonesia lo scorso mese di settembre.

Caratteristiche tecniche di Realme 7i

Come evidenziato sul sito ufficiale, Realme 7i si presenta con un display LCD da 6,5 pollici con risoluzione HD+ e rapporto schermo/corpo del 88,7%.

Sotto la scocca, a muovere il tutto, c’è il SoC MediaTek Helio G85, con CPU Octa-core, fino a 2.0GHz e GPU ARM Mali-G52 MC2. Ad affiancarlo ci sono 4GB di memoria RAM e 128GB di memoria interna espandibile tramite microSD (lo smartphone dispone di triplo slot per Dual Sim + 1 Slot MicroSD).

Lo smartphone non è esattamente compatto – 164,5 x 75,9 x 9,8 mm per 208 g di peso –, ma gli ingombri sono ben ripagati dalla presenza di una batteria da 6.000 mAh con ricarica rapida a 18W tramite porta USB-C.

Il comparto fotografico si compone di una fotocamera posteriore tripla AI con: principale da 48MP (26mm, f/1,8, Dimensioni del sensore 1/2″), ultra-grandangolare da 8MP (16mm, FOV 119°, f/2,3) e macro per scatti da 4 cm; f/2,4. La fotocamera anteriore è grandagolare da 8MP (f/2.0, FoV 79°).

Il sensore di impronte digitali è integrato sul retro e il sistema operativo è Android 10 con Realme UI.

Il sito di Realme riporta anche il contenuto della confezione di vendita, che comprende, oltre ovviamente allo smartphone, il cavo USB-C, il caricabatterie da 18W, la custodia protettiva e la pellicola protettiva, insomma, tutto il necessario.

Prezzo e promozione di lancio

Realme 7i arriva in Italia nelle colorazioni Glory Silver e Victory Blue al prezzo di listino di 169,90 euro, ma è protagonista di una promozione di lancio sullo store online ufficiale: fino al 16 dicembre 2020 sarà scontato di 20 euro e quindi acquistabile a 149,90 euro.

In aggiunta a questo i primi 100 acquirenti che si registreranno si aggiudicheranno anche dei premi consistenti, a scelta, in Realme Band o Realme Buds Q. Il più fortunato vincerà anche una felpa mkers. Ecco la pagina ufficiale dell’iniziativa e il link allo store ufficiale per acquistare lo smartphone:

Acquista Realme 7i in promo lancio a 149,90 euro