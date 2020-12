Continuiamo a seguire le tante indiscrezioni che si susseguono in Rete sugli smartphone della serie Samsung Galaxy S21 e che provano ad anticiparci quelle che dovrebbero essere le loro principali feature.

Nelle scorse ore evleaks su Twitter ha pubblicato la seguente immagine che ci mostra quelle che dovrebbero essere le feature del comparto fotografico posteriore di Samsung Galaxy S21 Ultra (il condizionale è d’obbligo, non essendovi garanzie di attendibilità).

Stando ad essa, lo smartphone dovrebbe vantare una quadrupla fotocamera con le seguenti caratteristiche:

sensore ampio da 108 megapixel HM3 Nona Super-PD con pixel da 0,8 micron

sensore ultra grandangolare da 12 megapixel IMX563 Dual-PD con pixel da 1,4 micron

teleobiettivo 10X da 10 megapixel 3J1 Dual-PD con pixel da 1,22 micron

teleobiettivo 3X da 10 megapixel 3J1 Dual-PD con pixel da 1,22 micron

A completare il modulo fotografico vi dovrebbero essere un flash LED, un sistema di messa a fuoco automatica laser ed un microfono.

Nella confezione di Samsung Galaxy S21 potrebbe mancare qualcosa

Sempre a proposito della prossima serie top di gamma del colosso coreano, stando alle ultime indiscrezioni in alcuni mercati nella confezione di vendita potrebbe non essere incluso il caricabatterie.

Almeno ciò è quanto emerge dal database di ANATEL, l’ente brasiliano equivalente dell’FCC, confermando così le indiscrezioni secondo cui Samsung avrebbe deciso di iniziare a commercializzare i suoi smartphone senza un caricabatterie nella confezione.

Nel caso in cui tale “voce” dovesse essere confermata, la mossa di Samsung potrebbe essere ritenuta quantomeno un po’ ipocrita se si considerano le critiche che il produttore coreano ha rivolto ad Apple per la decisione di vendere i nuovi iPhone senza questo accessorio incluso.

Non si tratterebbe della prima volta che Samsung prende in giro Apple per poi seguire il suo esempio: qualcosa di simile, infatti, è successo con la rimozione dell’ingresso jack audio da 3,5 mm.

Per scoprire cosa Samsung abbia in progetto per l’Italia per quanto riguarda il caricabatterie di Samsung Galaxy S21 dovremo avere pazienza fino al prossimo mese, quando la nuova serie sarà finalmente presentata ufficialmente.