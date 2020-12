Continuano a susseguirsi senza sosta le indiscrezioni che provano ad anticiparci le principali feature degli smartphone della gamma Samsung Galaxy S21, la cui presentazione ufficiale è in programma per il prossimo mese.

Nelle scorse ore è stato Ice Universe a fornirci nuovo “materiale” di cui parlare: a dire del popolare leaker, infatti, un test dedicato alla batteria avrebbe permesso di valutare il notevole miglioramento compiuto dal colosso coreano con la sua nuova generazione top di gamma.

Eseguendo tale test, infatti, un Samsung Galaxy S20 Ultra con processore Exynos 990 ha consumato il 55% della batteria mentre il Samsung Galaxy S21 Ultra con CPU Exynos 2100 ha richiesto solo il 22% di batteria.

In pratica, la nuova CPU di punta del colosso coreano dovrebbe essere in grado di garantire un deciso miglioramento anche per quanto riguarda la gestione delle risorse oltre che per le prestazioni.

Anche Samsung Galaxy S21 potrebbe essere in plastica

E sempre a proposito della nuova serie di smartphone di punta di Samsung, dalla Corea del Sud arrivano nuove indiscrezioni secondo cui il produttore avrebbe deciso di dotare tutta la famiglia di un rinforzo in policarbonato sul pannello posteriore, così come già fatto con Samsung Galaxy Note 20 e Galaxy S20 FE.

Questa non è la prima volta in cui si parla del possibile utilizzo da parte di Samsung di una scocca posteriore in plastica anche se gli ultimi report erano più indirizzati sull’utilizzo di tale materiale soltanto per la versione base e non per le due più costose.

La fonte di tale nuova indiscrezione, lo youtuber Johyun Lee, è un ex dipendente di Samsung ed in passato ha già svelato in anticipo dei dettagli su prodotti non ancora presentati ufficialmente.

Nel caso in cui anche stavolta avesse ragione, sarà interessante scoprire quale sarà la reazione degli utenti all’adozione di una scocca in policarbonato in device di fascia premium.