La settimana si apre con degli aggiornamenti software molto interessanti per un bel poker di smartphone Android: Sony Xperia 1 II, Nubia Z20, Red Magic 3 e Red Magic 3s stanno iniziando a ricevere l’attesissimo Android 11.

Sony Xperia 1 II: le novità dell’aggiornamento

Partiamo da Sony Xperia 1 II: il produttore giapponese ha dato il via al rilascio dell’agognato major update, ma c’è un grosso “ma” da segnalare fin da subito: al momento il rilascio è una prerogativa del solo modello taiwanese. L’espansione del roll out dovrebbe comunque essere imminente.

Fatta questa premessa, entriamo nel merito dell’aggiornamento: Sony Xperia 1 II sta ricevendo un file OTA da ben 933,9MB che implementa la nuova build 58.1.A.0.921 e che, oltre ad Android 11, introduce anche le patch di sicurezza di novembre 2020.

Le novità di questo nuovo update sono numerose, niente da fare ovviamente per i 120Hz. Ecco il registro delle modifiche completo e, a seguire, una galleria di screenshot di Sony Xpera 1 II con Android 11:

Cinema Pro app adds support for 4K HDR 120fps slow motion video recording (previously 4K HDR 60fps)

Photo Pro app adds new MR mode to set/save frequently used options

5G+4G dual SIM dual-standby capability (previously 4G+4G dual-standby)

BatteryCare now provides custom options for 80% and 90%.

Screen recording added to notification bar

New wallpapers

Long press power button brings smart home control

Wi-Fi and hotspot can be turned on at same time

Modem (baseband version) updated

Nubia Z20, Red Magic 3/3s: le novità dell’aggiornamento

Come per quello poc’anzi descritto, anche l’aggiornamento ad Android 11 per il trittico Nubia Z20, Red Magic 3, Red Magic 3s è in versione stabile ma per il momento limitato: l’annuncio riguarda infatti inizialmente il mercato cinese.

Tutti e tre gli smartphone, ex flagship di Nubia, erano stati lanciati lo scorso anno con Android 9 Pie out of the box e non si erano certamente fatti ammirare sul piano degli aggiornamenti software. Il produttore ha scelto sicuramente il modo migliore per fare ammenda, portandoli tutti e tre ad Android 11 e per giunta in tempi relativamente brevi.

Purtroppo, al momento, non sono ancora note le tempistiche relative al rilascio global di questo nuovo aggiornamento.

Come aggiornare Sony Xperia 1 II, Nubia Z20, Red Magic 3, Red Magic 3s

La disponibilità di questi nuovi aggiornamenti, come detto, è al momento molto limitata, pertanto, se siete possessori di Sony Xperia 1 II, Nubia Z20, Red Magic 3, Red Magic 3s, vi conviene armarvi di una buona dose di pazienza e aspettare la comparsa della classica notifica di disponibilità dell’update di sistema.

