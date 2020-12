Per accompagnarci verso le tante attese vacanze natalizie, Xiaomi ha deciso di lanciare una nuova, piuttosto interessante promozione online valida fino al 15 dicembre: si chiama, non a caso, Xiaomi Christmas e propone sullo store online Mi Store sconti fino a 100 euro su tanti prodotti, smartphone compresi.

Xiaomi Christmas: ecco le migliori offerte

La promozione di Xiaomi, valida fino a martedì 15 dicembre solo sul Mi Store online, consente di acquistare i tanti dispositivi dell’azienda cinese, dagli smartphone a monopattini elettrici fino a zaini e lampadine, risparmiando fino a 110 euro e ottenendo, in certi casi, anche un extra sconto di 5 o 10 euro con un semplice login quotidiano dall’account Xiaomi. Le migliori offerte riguardano certamente gli smartphone Android (per tutte le altre si veda invece il link a fine articolo).

Offerte smartphone

Redmi Note 9 a 139,90 euro

a 139,90 euro POCO X3 NFC a 229,90 euro

a 229,90 euro Redmi Note 8 Pro a 189,90 euro

a 189,90 euro Redmi Note 9 Pro a 189,90 euro

a 189,90 euro Xiaomi Mi 10T Lite 5G a 319,90 euro

C’è un ulteriore sorpresa per coloro che decideranno di fare un acquisto sullo store online di Xiaomi in questo periodo: è infatti prevista la possibilità di ottenere uno sconto extra di 5 euro per gli ordini dall’app Mi Store, ma tale coupon potrà essere richiesto soltanto da nuovi clienti che fanno il primo acquisto.

Xiaomi Christmas | Link per tutte le offerte