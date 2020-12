La serie Samsung Galaxy S21 continua ad essere al centro delle attenzioni di appassionati e addetti ai lavori e, dopo le immagini rendering che vi abbiamo mostrato ieri, lo staff di Let’s Go Digital ha deciso di condividere altre indiscrezioni su quelle che dovrebbero essere alcune delle principali feature dei nuovi smartphone del colosso coreano.

Solo il modello base di Samsung Galaxy S21 sarà in plastica

Iniziamo con una buona notizia: contrariamente a quanto riportato ieri, la fonte di Let’S Go Digital sostiene che anche la variante Plus potrà contare su una scocca in vetro mentre solo il modello “base” arriverà con una scocca in plastica o, meglio, con quel materiale che Samsung chiama “Glastic”.

Ricordiamo che nelle scorse ore si sono diffuse le voci secondo cui nella confezione di vendita non vi sarà il caricabatterie, così come non vi dovrebbero essere nemmeno gli auricolari ed è probabile che, nel caso in cui si dovessero rivelare fondate, anche altri produttori nei prossimi mesi potrebbero seguire tale via.

Nelle scorse ore anche Ice Universe ha confermato con un messaggio su Twitter quelle che dovrebbero essere le diagonali dei display dei nuovi smartphone di Samsung: il modello base dovrebbe avere uno schermo da 6,2 pollici con risoluzione Full HD+, la versione Plus da 6,7 pollici con risoluzione Full HD+ e la variante Ultra da 6,8 pollici con risoluzione QHD+.

Tutti i modelli, inoltre, saranno commercializzati con a bordo l’interfaccia One UI 3.1 basata su Android 11 e potranno contare sulla potenza di calcolo garantita dal processore Qualcomm Snapdragon 888 o Exynos 2100 (a seconda del mercato di destinazione).

Sarà interessante scoprire se saranno confermate anche le anticipazioni sui prezzi, secondo le quali Samsung Galaxy S21 in Europa potrebbe arrivare a partire da 900 euro, la versione Plus a partire da 1.050 euro e quella Ultra a partire da 1.350 euro.

Per la presentazione ufficiale probabilmente ci sarà da attendere fino al 14 gennaio 2021.