Nel corso degli ultimi anni Chrome Sync è diventata opzionale per molte delle funzioni di Google Chrome, il browser più utilizzato sia a livello desktop che per quanto riguarda gli smartphone Android. Google ha annunciato in queste ore un paio di novità per la versione Android della funzione di sincronia, e una novità per la versione desktop.

Nel corso delle prossime settimane sarà più semplice accedere al proprio account su Android, con un singolo tap e senza la necessità di utilizzare la sincronizzazione. Potrete accedere a Gmail scegliendo uno degli account già memorizzati sul dispositivo, senza dover inserire nuovamente le vostre credenziali.

Sarà inoltre possibile accedere ai servizi Google senza per questo aggiungere l’account al proprio dispositivo, semplicemente cancellando la finestra di dialogo. E per le sessioni temporanee diventerà ancora più semplice attivare la modalità Incognito.

Grazie alla nuova modalità di accesso a tocco singolo potrete utilizzare la funzione autofill per i pagamenti che richiederanno l’autenticazione biometrica o l’inserimento del codice CVC per quanto riguarda le carte di credito. Diventerà ancora più semplice memorizzare i dati di una nuova carta per utilizzarla molto rapidamente anche su tutti gli altri dispositivi nei quali utilizzate il medesimo account.

Potrete inoltre cancellare o gestire molto velocemente le carte di credito e i metodi di pagamento memorizzati tramite la scheda destinata ai pagamenti all’interno del proprio account.

Per la versione desktop invece è in arrivo una novità che renderà ancora più flessibile la gestione delle password memorizzate nel vostro account Google. Sarà sufficiente accedere a Google Account da un qualsiasi dispositivo, a prescindere dallo stato della sincronizzazione, e utilizzare l’autocompletamento delle password nei siti memorizzati. Allo stesso modo le nuove password che andrete a inserire saranno disponibili anche sugli altri dispositivi ai quali accederete.

Avrete comunque la possibilità di scegliere se memorizzare le password esclusivamente sul dispositivo in uso o se replicarle sul vostro account. Insieme a queste novità arriva anche la funzione di generazione di password sicure, disponibile a breve per un numero sempre maggiore di utenti.

Se utilizzate spesso i servizi di Google non vi resta che prestare attenzione visto che nel corso delle prossime settimane saranno introdotte le novità di cui vi abbiamo parlato.