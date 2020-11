L’operatore mobile virtuale Spusu lancia una nuova offerta per celebrare l’ottimo successo delle tariffe presentate alcune settimane fa prorogando la validità di una di esse fino a fine anno.

Spusu 50, che offre 2.000 minuti, 500 SMS e 50 GB di traffico Internet, con 100 GB di riserva per accumulare il traffico non utilizzato, può infatti essere attivata fino al 31 dicembre 2020, mantenendo il prezzo promozionale di 5,98 euro al mese.

Nei prossimi giorni sarà invece commercializzata Spusu 100, in promozione fino al 31 dicembre 2020 e pensata espressamente per l’Italia. A fronte di un canone mensile di 9,90 euro l’utente avrà a disposizione 2.000 minuti, 500 SMS e 100 GB di traffico Internet, con una riserva dati da ben 200 GB, dove accumulare tutto il traffico non consumato in ogni mese.

Si tratta di un’offerta pensata per chi studia o lavora e, in questo particolare periodo storico funestato dal nuovo coronavirus, deve farlo da casa, dove in alcuni casi non è disponibile un abbonamento di rete fissa. Ricordiamo inoltre che le offerte Spusu possono essere attivate da qualsiasi utente, indipendentemente dall’operatore di provenienza.

Anche i già clienti Spusu che hanno attivato un’offerta Spusu-L possono passare a una delle nuove proposte, in maniera del tutto gratuita, contattando il servizio clienti che risponde telefonicamente, via e-mail o WhatsApp dal lunedì al venerdì dalle 8:00 alle 20:00 e il sabato dalle 8:00 alle 18:00.