L’operatore virtuale austriaco Spusu, che da qualche mese opera anche sul territorio italiano, si appresta a lanciare nuove offerte, che secondo le ultime indiscrezioni dovrebbero prendere il via nella giornata di domani.

Dovrebbe sparire l’offerta base, Spusu L-una, per lasciare il posto a Spusu 1, Spusu 2 e Spusu 50, commercializzate rispettivamente a 3,99, 4,99 e 5,99 euro al mese. Ecco nel dettaglio quello che gli utenti troveranno in ciascuna delle tre offerte:

Spusu 1 con 100 minuti verso i numeri nazionali, 100 SMS verso i numeri nazionali e 2 GB di Internet, a 3,99 euro al mese

con 100 minuti verso i numeri nazionali, 100 SMS verso i numeri nazionali e 2 GB di Internet, a 3,99 euro al mese Spusu 2 con 100 minuti verso tutti, 100 SMS verso tutti e 4 GB di traffico Internet a 4,99 euro al mese

con 100 minuti verso tutti, 100 SMS verso tutti e 4 GB di traffico Internet a 4,99 euro al mese Spusu 50 invece offrirà 2.000 minuti verso tutti, 500 SMS e 50 GB di traffico Internet

Tutte le offerte godranno della Riserva Dati che permette di accumulare il traffico non utilizzato fino al raggiungimento della soglia prevista per ogni singola offerta. Da segnalare inoltre che i minuti possono essere utilizzati per chiamare qualsiasi Paese dell’Unione Europea.

Si chiamerà invece Spusu Mini la prima tariffa a consumo di Spusu, con GB in regalo dopo la prima ricarica. I costi, salvo cambiamenti dell’ultimo minuto, saranno di 4 centesimi di euro al minuto o per SMS e 4 euro per ogni GB di traffico, con ricarica iniziale di 20 euro e 3 GB di euro in regalo dopo la prima ricarica. Le tariffe sono le stesse applicate anche in roaming nell’Unione Europea.

Le novità saranno valide fino al 30 novembre 2020 salvo eventuali proroghe che saranno eventualmente comunicate in prossimità della loro scadenza.