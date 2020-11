Wiko non si tira indietro e annuncia le sue offerte per il Black Friday di quest’anno: sul sito del produttore arriva l’iniziativa Black Days, grazie alla quale sarà possibile sfruttare fino al 30 novembre 2020 tanti sconti su smartphone Android, accessori e prodotti IoT.

Ecco i Black Days, le offerte Wiko del Black Friday 2020

In esclusiva sull’e-store italiano sono arrivati i Black Days di Wiko, validi fino al 30 novembre. Le offerte del brand franco-cinese riguardano smartphone, tra cui Wiko View5 e View5 Plus, accessori di protezione (come cover e vetro temperato) e una selezione di prodotti IoT. Più precisamente, ecco le offerte più interessanti targate Wiko per quanto riguarda questo Black Friday:

Wiko View5 Plus a 179,99 euro

Wiko View5 a 149,99 euro

Wiko View4 a 129,99 euro

Wiko View4 Lite a 109,99 euro

sistema altoparlanti 2-in-1 WiShake Vibes a 29,99 euro

auricolari wireless WiShake Pocket a 23,99 euro

Accanto a queste offerte, come già anticipato, troviamo anche tutta la gamma di accessori di protezione per i modelli View5, View5 Plus, View4, View4 Lite, Y81, Y61 e Y50, come pack con cover trasparente e vetro temperato, Smart Folio e Easy Folio.

Previous Next Fullscreen

Infine Wiko approfitta del Black Friday per arricchire la sua gamma IoT con WIBUDS Essentials, cuffie true wireless compatibili con Android e iOS via Bluetooth 5.0 con 4 ore di autonomia (+12 con la custodia): con i Black Days è possibile acquistarle al prezzo di lancio di 14,99 euro (anziché 29,99).

Potete trovare tutte le offerte Wiko del Black Friday al link qui sotto.

Offerte per categoria