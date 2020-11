Xiaomi prosegue con la sua ondata di offerte del Black Friday 2020 con la campagna “Offerte Black Friday? Lo sanno tutti, c’è Xiaomi“, ricca di nuove promozioni su tanti prodotti. Scopriamo insieme cosa ha in serbo per noi il produttore cinese fino alla mezzanotte del 27 novembre 2020.

Le offerte Xiaomi del Black Friday (25 – 27 novembre 2020)

Dopo le prime proposte del Mi Friday, comunque ancora valide fino al 27 novembre, Xiaomi propone una serie di offerte su smartphone e prodotti del suo ecosistema che hanno segnato il 2020 dell’azienda. Gli sconti toccano ad esempio gli smartphone delle serie Xiaomi Mi 10T, Redmi Note 9 e del brand POCO, accompagnati da TV, accessori e non solo.

Per quanto riguarda gli smartphone Android Xiaomi mette a disposizione, in alcuni casi anche su Amazon:

Tutti coloro che acquisteranno un prodotto della famiglia Mi 10 o Mi 10T entro il 1 gennaio 2021 avranno diritto a una riparazione gratuita dello schermo entro i primi 6 mesi dall’acquisto. Le offerte Xiaomi per il Black Friday non sono ancora finite; su Amazon è infatti possibile acquistare fino al 27 novembre 2020 alcuni prodotti dell’ecosistema a prezzi scontati:

caricabatterie Mi 65 W Fast Charger con tecnologia GaN a 29,99 euro

termosifone Mi Smart Space Heater S a 79,99 euro (solo 26 e 27 novembre)

Mi Smart Antibacterial Humidifier a 64,99 euro (solo 26 e 27 novembre)

Mi TV 4S 55″ a 369,90 euro

Mi TV 4S 43″ a 299,90 euro

Infine, come abbiamo visto, coloro che acquisteranno i prodotti Xiaomi sul Mi Store potranno contare su un ulteriore ribasso di 10, 20 o 30 euro in base a quanto speso (100, 200 o 300 euro). Per scoprire tutte le offerte del Mi Store potete seguire il link qui sotto:

