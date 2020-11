È spuntato un nuovo giorno e con esso gli immancabili aggiornamenti software per smartphone Android, oggi con un piccolo bonus: accanto al flagship Sony Xperia 1 II, al base di gamma Sony Xperia L3 e all’ex top di gamma Huawei P20, ci sono infatti anche le nuovissime cuffie Huawei FreeBuds Studio.

Sony Xperia 1 II e Xperia L3: le novità degli aggiornamenti

I due aggiornamenti freschi di giornata in casa Sony sono per due smartphone agli antipodi: uno, Sony Xperia 1 II, è un top di gamma a tutti gli effetti (ecco la nostra recensione), l’altro, Sony Xperia L3, occupava la parte più bassa del listino.

I due update sono accomunati dalla presenza di nuove patch di sicurezza mensili, sebbene di mesi differenti:

Sony Xperia 1 II sta ricevendo un file OTA da 108,6 MB con la nuova versione firmware 58.0.A.3.224, che contiene le patch di sicurezza di novembre 2020 .

sta ricevendo un file OTA da 108,6 MB con la nuova versione firmware 58.0.A.3.224, che contiene le patch di sicurezza di . Sony Xperia L3, dopo essere rimasto fermo a quelle di luglio 2020, sta adesso ricevendo la nuova build 54.0.A.6.61 con le patch di sicurezza del mese di ottobre 2020.

Sony rimane fedele alla sua fastidiosa abitudine di non rilasciare il registro delle modifiche ufficiale, pertanto in nessuno dei due casi è dato sapere se ci siano o meno altre novità.

Huawei P20: le novità dell’aggiornamento

L’ultimo smartphone ad aggiornarsi in giornata è Huawei P20: stando ad una serie di segnalazioni, proprio in queste ore è in roll out un nuovo aggiornamento.

Come potete vedere dallo screenshot riportato, si tratta di un pacchetto OTA piuttosto consistente, pesa infatti 537 MB e implementa la versione firmware EML-L29 10.0.0.182 (C432E7R1P3).

Anche in questo caso, purtroppo, non è dato conoscere maggiori dettagli sull’update: il changelog parla di generici miglioramenti della stabilità di sistema e non ci sono novità dal punto di vista del sistema operativo Android, della versione della EMUI o delle patch di sicurezza.

Huawei FreeBuds Studio: le novità dell’aggiornamento

Mettiamo un attimo da parte gli smartphone e spostiamoci nel segmento wearable, con particolare riferimento a quello delle cuffie: l’ultimo aggiornamento di questa breve rassegna sta infatti arrivando sulle Huawei FreeBuds Studio.

Per le cuffie, le prime over ear di Huawei, presentate lo scorso 22 ottobre accanto al nuovo flagship Huawei Mate 40 Pro (ecco la nostra recensione), si tratta del primo aggiornamento software.

Dotate del chipset dedicato Kirin A1 e della funzione di cancellazione attiva del rumore (ANC), le Huawei FreeBuds Studio vedono ora corretti alcuni prevedibili difetti di gioventù.

Il pacchetto OTA in arrivo pesa 2,51 MB e introduce il nuovo firmware 1.9.0.122. Il registro delle modifiche elenca i miglioramenti implementati, che riguardano:

La stabilità della wear detection

L’esperienza audio

L’esperienza in chiamata

La awareness mode

Come aggiornare Sony Xperia 1 II, Xperia L3, Huawei P20, Huawei FreeBuds Studio

L’installazione dei nuovi aggiornamenti per gli smartphone Sony Xperia 1 II, Sony Xperia L3, Huawei P20, come al solito, avviene tramite OTA: basta attendere la comparsa della classica notifica oppure entrare nelle Impostazioni di sistema ed effettuare una ricerca manuale.

Le cuffie Huawei FreeBuds Studio, invece, non sono standalone, pertanto richiedono di passare per lo smartphone al quale sono abbinate: occorre aprire la companion app AI Lite, recarsi nella sezione dedicata ed effettuare la ricerca dell’update. Il tutto avviene comunque in modo molto semplice, basta seguire le indicazioni.

Avete ricevuto questi nuovi aggiornamenti? Fatecelo sapere nei commenti.

