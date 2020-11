Nel Google Play Store vengono pubblicati continuamente nuove app e giochi e non tutti hanno il tempo di monitorare costantemente le nuove uscite. Ecco perché vi proponiamo una selezione delle applicazioni e dei giochi che meritano di essere presi in considerazione questa settimana.

Japes – HD icon pack

Japes – HD icon pack offre un pacchetto di oltre 1300 icone HD caratterizzate da un look vivace compatibile con Nova, Apex, Action, Smart e tanti altri launcher custom, inoltre offre funzioni di ricerca e categorie.

L’icon pack è disponibile nel Play store al prezzo di € 0,79 senza acquisti in-app e potete rintracciarlo tramite il badge che trovate a seguire.

Samorost 2

Samorost 2 è un’avventura che narra la storia surreale di uno gnomo spaziale che si imbarca in una spedizione per trovare il proprio cane rapito dagli alieni. Questo sequel offre una grafica migliorata, una serie di novità nel game design, un nuovo sistema di salvataggio, una nuova funzione zoom e gli obiettivi.

Samorost 2 è disponibile nel Play store al prezzo di € 2,99 senza acquisti in-app e potete individuarlo attraverso il badge che trovate a seguire.

Spotify Tools

Spotify Tools offre strumenti aggiuntivi all’app ufficiale per lo streaming musicale come la possibilità di cercare rapidamente un artista o una canzone in tutte le playlist e la libreria di Spotify, avviare la riproduzione con una nuova connessione Bluetooth, ottenere statistiche per i propri artisti e brani, modificare i dettagli della playlist, visualizzare i brani riprodotti di recente e ottenere migliori classifiche globali.

Lo strumento consente inoltre di creare una playlist contenente tutti i brani di un artista (singoli, album e caratteristiche) e i testi nei dettagli della canzone (beta).

Spotify Tools è disponibile nel Play store gratuitamente supportato da acquisti in-app opzionali e potete rintracciarla tramite il badge che trovate a seguire.

Space Marshals 3

Space Marshals 3 è un gioco di azione con visuale dall’alto in cui dovrete unirvi all’equipaggio degli sceriffi spaziali per dare la caccia ai criminali del cosmo. Il gameplay è in parte action e in parte stealth e include vari equipaggiamenti utili per proseguire la bizzarra storia dei capitoli precedenti.

Space Marshals 3 è disponibile nel Play store gratuitamente solo per quanto riguarda i primi livelli, terminati i quali bisognerà eventualmente procedere con l’acquisto in-app del gioco. A seguire trovate il badge per l’installazione.

TheOdd1sOut: Let’s Bounce

TheOdd1sOut: Let’s Bounce è un casual game demenziale, frutto della collaborazione tra il canale YouTube TheOdd1sOut e BroadbandTV Corp, in cui sceglierete un personaggio che farete rimbalzare sulle teste di vari suoi conoscenti.

I personaggi saranno familiari ai fan del canale e includono Harry the Moth, il compagno di stanza del college di Hunter, la madre di Rallison e molti altri. Tra un rimbalzo e l’altro dovrete raccogliere le monete da spendere in oggetti di gioco.

TheOdd1sOut: Let’s Bounce è disponibile nel Play store gratuitamente supportato da annunci pubblicitari e potete rintracciarlo tramite il badge che trovate a seguire.

FAR: Lone Sails

FAR: Lone Sails è un’avventura particolare in cui dovrete far avanzare un enorme e originale vascello su un fondo marino in secca per progredire in una storia priva di testo ambientata in uno scenario post-apocalittico, stranamente sprovvisto di zombie.

La sfida è rappresentata dagli ostacoli che incontrerete durante l’esplorazione del deserto e dagli enigmi da risolvere per continuare il viaggio e trovare reliquie ed edifici che raccontano la storia di una civiltà in fuga.

FAR: Lone Sails è disponibile nel Play store al prezzo di € 4,99 senza acquisti in-app e potete rintracciarlo attraverso il badge che trovate a seguire.