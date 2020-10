Shower Power di Ampere è un particolarissimo speaker Bluetooth per la doccia ma, a differenza dei tanti modelli con ventosa che possono essere fissati alle pareti del bagno, Shower Power si aggancia direttamente al soffione delle doccia.

Un piccolo speaker Bluetooth per la doccia

Infatti, alla base del funzionamento di Shower Power ci sta proprio l’acqua che, grazie al suo passaggio all’interno del piccolo accessorio, ne carica la batteria interna – il meccanismo è simile a quello di un generatore idroelettrico, con le dovute differenze.

Una volta agganciato al soffione delle doccia, il flusso dell’acqua ricarica la batteria da 2500 mAh garantendo fino a 80 ore di playback audio; in caso di assenza d’acqua, però, l’autonomia crolla a circa 17 ore a volume massimo.

Ampere, l’azienda che sviluppa Shower Power, indica che lo speaker Bluetooth è in grado di offrire una qualità audio avvolgente e con bassi potenti, ma è probabile che la qualità dipenda molto dalla dimensione della doccia, la composizione delle pareti e via discorrendo. Volendo, per migliorare la gestione audio, Ampere permette agli utenti di acquistare anche l’accessorio Droplet che può essere posizionato dove si vuole.

Shower Power di Ampere è in fase di crowdfunding su Kickstarter tramite il seguente link. È possibile acquistare il piccolo dispositivo a 59 dollari, circa 50 euro, mentre l’arrivo sul mercato è previsto per questo dicembre dopo una fase di pre-ordine sul sito della compagnia a partire dal prossimo 15 novembre.