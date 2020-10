Samsung prosegue col rilascio della One UI 2.5, che dopo aver bussato alla porta dei Galaxy S9 e S9+, arriva anche su Samsung Galaxy A70s. Nel contempo, anche le serie OnePlus 7/7 Pro e OnePlus 7T/7T Pro ricevono le OxygenOS Open Beta 19 e 9, rispettivamente. Ma facciamo un passo per volta: scopriamo le novità e vediamo come aggiornare.

Le novità degli aggiornamenti

Sono tante le novità che la One UI 2.5 porta su Samsung Galaxy A70s. D’altronde l’aggiornamento debuttato ad agosto con la serie Samsung Galaxy Note 20, l’abbiamo già assaggiato, aggiornamento che in questo caso è identificato dalla versione firmware A707FDDU3BTH4 e pesa circa 1,6 GB.

Oltre alle patch di sicurezza di ottobre 2020, tale update porta con sé varie novità, non tutte quelle che troviamo sui top di gamma di Samsung intendiamoci. Si va dalle indicazioni sulla qualità del segnale Wi-Fi (veloce, lento o normale), ai Bitmoji Stickers per l’Always On Display, passando per le novità della tastiera di Samsung (la funzione di ricerca di YouTube, la tastiera divisa in orizzontale, eccetera), alcune migliorie del software fotografico e delle novità per Messaggi.

Lato OnePlus la nuova OxygenOS Open Beta 19 e 9 per OnePlus 7 e 7 Pro, e per OnePlus 7T e 7T Pro, rispettivamente, porta con sé le medesime patch di sicurezza di ottobre 2020 e un ventaglio di novità più contenuto rispetto al sudcoreano suddetto.

In questo caso il changelog parla di miglioramenti alla stabilità del sistema, risoluzioni di problemi generici e la correzione di un problema al software fotografico nel passaggio alla fotocamera frontale. Tutto qua.

Come aggiornare

L’aggiornamento per Samsung Galaxy A70s è in fase di rilascio in India al momento. Per aggiornare, basta recarsi nella pagina riservata delle impostazioni del telefono e, quando disponibile, toccare su scarica e installa (possibilmente sotto rete Wi-Fi considerando la mole).

L’update alla OxygenOS Open Beta 19 e 9 per la serie OnePlus 7/7 Pro e OnePlus 7T/7T Pro, è invece in rilascio via OTA, ed è possibile controllarne la disponibilità anche dalle impostazioni di sistema o tramite Oxygen Updater.

In ogni caso, sono disponibili anche i file ai link seguenti: