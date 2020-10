La nuova applicazione Android TV Data Saver, dedicata al sistema operativo di Google per le TV, è stata pubblicata sul Google Play Store ed è disponibile al download, anche se al momento la sua compatibilità appare piuttosto limitata.

Android TV, inutile girarci intorno, riceve da Big G attenzioni che non sono neppure lontanamente paragonabili a quelle di cui è destinatario il sistema operativo Android per smartphone et similia. Questo, comunque, non vuol dire che venga abbandonato al proprio destino, privo di nuovi aggiornamenti software e nuove applicazioni.

Android TV Data Saver arriva sul Google Play Store

Se per quanto riguarda gli update vi abbiamo parlato un mese fa delle novità che arrivano con Android 11 versione TV, sul fronte delle app si segnala l’approdo sul Google Play Store di Android TV Data Saver.

Lo scorso anno, Google aveva introdotto per il mercato indiano la funzione Data Saver mode per Android TV, pensata per venire incontro alle esigenze degli utenti che siano privi di una rete Wi-Fi domestica e siano dunque costretti a connettere la propria smart TV sfruttando l’hotspot dallo smartphone.

Adesso la casa di Mountain View ha compiuto un passo in avanti, pubblicando ufficialmente l’app relativa sul Google Play Store.

La funzione si rivelerà una fedele alleata degli utenti di Android TV che non abbiano a disposizione un bundle di dati particolarmente ricco, similmente a quanto fa la Lite Mode di Google Chrome.

Accettando il compromesso di un bitrate e/o una risoluzione più bassa, la feature permette anche di dare un taglio netto ai tempi di caricamento sulle connessioni più lente.

L’app in questione può essere impostata anche per mostrare notifiche pop-up relative ai consumi, aiutando così l’utente a tenerli d’occhio.

Come scaricare Android TV Data Saver

Come detto, l’applicazione Android TV Data Saver è disponibile al download direttamente dal Google Play Store.

Al momento, purtroppo, pare che sia soggetta a geo-blocking e su molti device in vari mercati viene contrassegnata come non compatibile.

Potete comunque fare un tentativo tramite il badge sottostante.

