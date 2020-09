Oggi Google ha annunciato i suoi piani per Android TV basato su Android 11 in vista dell’evento Made by Google previsto per il 30 settembre. Sul piano estetico, Android 11 su Android TV sarà molto simile ad Android 10, tuttavia le novità saranno più che altro dietro le quinte e alcune saranno importanti per i giochi.

Android 11 TV: le novità

Con l’update ad Android 11, Android TV aggiungerà una modalità a bassa latenza automatica che può essere attivata quando vengono utilizzate le app di gioco, inoltre estenderà ulteriormente il supporto per i gamepad con il supporto ufficiale per il controller Nintendo Switch Pro e il supporto USB per il Controller Steam.

Android TV basato su Android 11 consentirà poi agli sviluppatori di testare più facilmente le app sul grande schermo e apporterà miglioramenti delle prestazioni, inoltre offrirà un supporto migliore per l’hardware delle attuali TV in termini di funzionalità, come LED di sistema, microfoni a campo largo, tasti OEM configurabili e altro ancora per consentire un maggiore controllo sulle funzioni del proprio televisore.

Nulla di rivoluzionario ma è comunque in linea con le richieste del mercato attuale, tuttavia bisognerà vedere se questo sarà sufficiente a favorire un’adozione più ampia di Android TV rispetto alla precedente versione. In questo senso potrebbe sicuramente essere di aiuto Sabrina, la nuova Chromecast con Android TV integrato.