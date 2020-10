La gamma Samsung Galaxy S21 potrebbe arrivare prima del solito, come abbiamo visto, ma pare che questo anticipo non influenzerà il comparto software, anzi: i prossimi top di gamma del produttore potrebbero arrivare con One UI 3.1, con un piccolo step in avanti rispetto alla 3.0 con Android 11 attualmente in beta. Inoltre, come già anticipato da alcune indiscrezioni, gli smartphone potrebbero non disporre di caricabatterie e cuffie in confezione.

Samsung Galaxy S21 con One UI 3.1…

Samsung Galaxy S21, Samsung Galaxy S21+ e Samsung Galaxy S21 Ultra (ammesso che saranno questi i loro nomi) dovrebbero arrivare sul mercato con One UI 3.1. Non si tratta di una notizia sconvolgente visto che la versione x.1 è notoriamente quella integrata al debutto della gamma S già da qualche anno, ma visto il presunto arrivo anticipato dei flagship 2021 non era per niente scontato.

Questo significa che gli smartphone Samsung, partendo dai Galaxy S20 e Galaxy Note 20, potrebbero ricevere la One UI 3.0 e vederla “superata” nel giro di poche settimane. Purtroppo per ora non sappiamo quali saranno le chicche software pensate dalla casa di Seul per i suoi prossimi top di gamma, ma siamo certi che qualcosa di interessante ci sarà: nel corso dell’anno la One UI 3.1 dovrebbe poi raggiungere diversi altri modelli, un po’ come già capitato in passato.

…ma senza caricabatterie e cuffie in confezione

Lo abbiamo anticipato qualche mese fa, ma arrivano ulteriori conferme da un report proveniente dalla Corea: i Samsung Galaxy S21 dovrebbero essere commercializzati senza caricabatterie e cuffie in confezione, esattamente come Apple con i suoi ultimi iPhone 12. Oltre a ridurre l’impatto ambientale (anche se questo è ancora tutto da vedere a livello pratico), questa scelta consentirebbe di ridurre le dimensioni delle confezioni e di conseguenza i costi di spedizione.

La scelta, che non è ancora ufficiale, sia chiaro, non ci sorprende affatto, ma suona particolarmente strana a una distanza così breve dalla presa in giro sui canali social di Samsung. Visto l’eventuale riduzione dei costi, il produttore aggiusterà verso il basso i prezzi di Samsung Galaxy S21, Galaxy S21+ e Galaxy S21 Ultra? Abbiamo più di qualche dubbio, ma sperare non costa nulla, giusto?

Fateci sapere cosa ne pensate nel solito box qui in basso: Samsung farebbe bene a seguire Apple o ritenete che costando tanto il prodotto debba essere completo degli accessori?

