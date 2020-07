I prossimi smartphone Samsung Galaxy saranno venduti senza caricabatterie incluso nella confezione? Questo è quanto suggerisce un report proveniente dalla Corea del Sud, secondo il quale il produttore partirebbe da alcuni modelli dal prezzo contenuto in modo da garantire listini ancora più competitivi.

Niente caricabatterie incluso per alcuni Samsung Galaxy?

Samsung spedisce centinaia di milioni di smartphone ogni anno, e all’interno di ciascuna confezione prende posto il caricabatterie. Nonostante si tratti di prodotti efficienti e con materiali riciclati, a tutti i nuovi acquirenti servirà davvero? È possibile che ciascuno di noi abbia in casa diversi caricabatterie inutilizzati dei nostri vecchi smartphone, magari ancora perfettamente funzionanti: proprio per questo potrebbe essere un po’ uno spreco continuare a fornirli in confezione, soprattutto se ciò dovesse contribuire a rendere ancora più contenuti i prezzi di vendita dei prodotti più economici.

Questo perlomeno è quanto sembra pensare Samsung in base alle ultime che arrivano dalla Corea. Pare che il produttore stia infatti considerando di rimuovere i caricabatterie dalle confezioni di alcuni nuovi Samsung Galaxy, e nel caso potremo vedere gli effetti di tale decisione già dal prossimo anno, probabilmente partendo dai modelli meno costosi. Naturalmente continueranno a essere venduti separatamente come accessori.

Del resto ormai sono sempre di più gli smartphone con porta USB Type-C, e i caricabatterie sono praticamente universali a eccezione di alcune particolari tecnologie proprietarie per la ricarica rapida. Samsung potrebbe dunque “seguire” Apple e rimuovere il caricabatterie dai prossimi smartphone? Per la casa di Cupertino è già da un po’ che se ne parla, e con il prossimo iPhone 12 potrebbe davvero accadere. Samsung potrebbe iniziare invece dai modelli meno costosi, ma la via sembra la stessa.

Sareste d’accordo con una simile decisione da parte di Samsung? Avere un caricabatterie nuovo per ogni smartphone è uno spreco secondo voi? Fateci sapere la vostra nel solito box qui in basso.

