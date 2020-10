LG K50 e LG Q60 ricevono l’aggiornamento ad Android 10: meglio tardi che mai

Nella giornata di oggi, 26 ottobre 2020, LG Electronics Italia (LG) ha annunciato il rilascio dell’aggiornamento ad Android 10 per i due smartphone economici LG K50 e LG Q60. Insieme all’ormai penultima versione del robottino verde, i due device ricevono anche la rinnovata interfaccia proprietaria LG UX 9.0.

LG K50 e LG Q60: le novità dell’aggiornamento

Sebbene Android 11 sia realtà ormai da un pezzo, ragion per cui l’arrivo di Android 10 potrebbe essere quasi fatto passare sotto silenzio, parliamo pur sempre di un major update che, specialmente in relazione a modelli con poca visibilità quali LG K50 e LG Q60, merita di essere preso in considerazione.

Accanto ad Android 10, i rinnovamenti maggiori sono quelli che interessano l’interfaccia proprietaria, la LG UX, che arriva alla versione 9.0 e si segnala per una riorganizzazione di menù e opzioni delle app Rubrica e Galleria finalizzata ad una maggiore comodità di utilizzo. Ecco le altre novità evidenziate dal produttore nel changelog ufficiale:

L’arrivo di nuove gesture che consentiranno di tornare alla schermata Home, a quella precedente e alla lista delle app recenti attraverso semplici gesti sulla barra di navigazione inferiore.

che consentiranno di tornare alla schermata Home, a quella precedente e alla lista delle app recenti attraverso semplici gesti sulla barra di navigazione inferiore. La disponibilità della modalità notte che offre una migliore fruizione dei contenuti in presenza di poca luce e garantisce un risparmio sul consumo della batteria.

che offre una migliore fruizione dei contenuti in presenza di poca luce e garantisce un risparmio sul consumo della batteria. L’introduzione dell’attuale funzionalità Benessere Digitale , un pannello per controllare il tempo trascorso utilizzando lo smartphone così da gestirne l’uso con una maggior consapevolezza.

, un pannello per controllare il tempo trascorso utilizzando lo smartphone così da gestirne l’uso con una maggior consapevolezza. Il rinnovo dell’ interfaccia della fotocamera , che diventa più semplice e intuitiva e permette di usare le gesture per passare da una funzione all’altra.

, che diventa più semplice e intuitiva e permette di usare le gesture per passare da una funzione all’altra. L’arrivo di Pop-up Window per poter ridurre in finestra le app al fine di gestire meglio le attività di multitasking.

Come aggiornare LG K50 e LG Q60

Il nuovo aggiornamento ad Android 10 per LG K50 è disponibile per adesso sui modelli no-brand e Vodafone e per LG Q60 sui soli no-brand. In entrambi i casi può essere scaricato dal menu Centro Aggiornamenti.

Aggiornamenti in arrivo

LG ha sfruttato la stessa sede per stilare una roadmap degli aggiornamenti in arrivo, visto che non ha ancora finito con Android 10.

L’aggiornamento è in lavorazione per i modelli LG K30, K40S e K50S e il rilascio è previsto entro la fine dell’anno.

I possessori dei modelli LG K61, K51S e K41S, invece, dovranno pazientare fino ai primi mesi del 2021.