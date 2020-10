Ogni mese vi proponiamo le classifiche dei migliori smartphone Android, suddivisi per brand e per tipologia, ma da questo mese abbiamo deciso di affiancarle con una nuova rubrica, dedicata alle novità che saranno presentate nel corso del prossimo mese.

L’ultima domenica di ogni mese dunque l’appuntamento è con NewSmartphone, nel corso della quale scoprirete quali sono gli smartphone che verranno annunciati il mese successivo e che anticipa di una settimana la nostra storica rubrica TopSmartphone, che trovate ogni mese sul nostro canale YouTube.

Settembre si era chiuso col botto, con la presentazione di Pixel 5 e Pixel 4a 5G, e con il trio della serie Xiaomi Mi 10T, ottobre ha visto arrivare sul mercato diverse novità targate Apple, OnePlus, Realme e Huawei.

Novembre dovrebbe essere un mese decisamente più tranquillo dal punto di vista delle novità, anche perché i produttori saranno impegnati ad affilare le armi in vista del periodo natalizio, da sempre il momento migliore per quanto riguarda le vendite. A fine novembre ci sarà l’evento clou, con il Black Friday (che quest’anno cade il 27 novembre) che sarà subito seguito dal Cyber Monday, che darà di fatto il via alle offerte natalizie.

Questo non significa comunque che non saranno annunciati nuovi smartphone nel corso del mese di novembre, anche se per alcuni ci sarà da aspettare per la commercializzazione. E nei negozi arriveranno alcuni dei modelli annunciati lo scorso mese, senza dimenticare che alcune novità potrebbero arrivare a sorpresa.

Ecco dunque quelli che sono gli smartphone che saranno presentati nel corso del mese di novembre, in Europa, in Cina e negli Stati Uniti. Con qualche indiscrezione sui possibili outsider e su altre notizie di contorno.

NewSmartphone, gli smartphone di novembre 2020

Iniziamo con Samsung, che nei giorni scorsi ha presentato Galaxy A42 5G, una esclusiva Vodafone che rappresenta il modello 5G più economico del colosso sud coreano. Ad affiancare il nuovo arrivato dovrebbero arrivare anche Samsung Galaxy A52 e Samsung Galaxy A72, anche se quest’ultimo potrebbe slittare di qualche settimana per essere annunciato a inizio 2021.

Samsung non ha ancora comunicato una data relativa alla presentazione, anche se il nuovo Galaxy A52 potrebbe essere introdotto senza tanti clamori con un comunicato stampa come è già accaduto in passato con numerosi altri modelli. Per i nuovi top di gamma invece ci sarà da aspettare ancora qualche mese. Nonostante le indiscrezioni parlino di gennaio, è più probabile che Samsung Galaxy S21 (nel caso sia questo il nome del nuovo flagship) venga annunciato a febbraio 2021 per arrivare sul mercato il mese successivo. Ne riparleremo dunque tra qualche mese.

Dovrebbe invece arrivare nel corso del mese di novembre Nokia 7.3 5G, un nuovo medio gamma dotato di un design in linea con le tendenze attuali, foro nel display e cornici ridottissime, e con un vetro posteriore curvo sui bordi.

Novembre potrebbe essere anche il mese di Redmi Note 10, che però dovrebbe restare confinato nei mercati asiatici. Secondo le ultime indiscrezioni infatti si tratterà di un rebrand, con qualche piccolo ritocco, di Xiaomi Mi 10T Lite. In particolare dovrebbe esserci una fotocamera da 108 megapixel, una prima assoluta per il sottomarchio cinese.

Sempre dal gruppo Xiaomi, ma stavolta dal brand POCO, arriverà il successore di POCOPHONE F1, il primo flagship killer del gruppo. In India non verrà lanciato POCO F2 Pro, e potrebbe arrivare un nuovo dispositivo dalle prestazioni elevate ma dal costo contenuto. Visto l’aumento dei costi portato dallo Snapdragon 865, è possibile che il nuovo POCO venga presentato nel 2021, magari con una variante “Lite” dello Snapdragon 875. Non è però escluso che già a novembre si possa muovere qualcosa.

Saranno invece presentati a fine ottobre, ma comunque dopo questa puntata di NewSmartphone, i nuovi medio gamma OnePlus, che potrebbero essere destinati solamente ad alcuni mercati. Nel Nord America arriverà OnePlus Nord N10, e potrebbe essere presto il momento anche per i nuovi Billie 1 e 2, nomi in codice di nuovi modelli del produttore cinese.

A novembre arriveranno invece sul mercato le nuove proposte di Huawei: in Italia arriverà solo il Mate 40 Pro che è già in pre-ordine e le cui spedizioni inizieranno nelle prossime settimane.

Nel mese di novembre potrebbe chiarirsi la situazione legata a HONOR, brand legato a doppio filo a Huawei, che potrebbe essere ceduto per svincolarlo dal brand cinese, bloccato dallo scorso anno a causa del ban imposto dall’amministrazione Trump.

Ricordiamo che nei primi giorni di novembre si terranno le elezioni presidenziali negli Stati Uniti, e un cambio al vertice potrebbe portare a un cambiamento nella strategia commerciale con la Cina, che potrebbe finire per coinvolgere anche Huawei e la sua sopravvivenza. Senza dimenticare però che Huawei potrebbe rilasciare HarmonyOS per alcuni smartphone già nel mese di novembre, al momento solamente come opzione.

Per questo mese è tutto, ci ritroveremo l’ultima domenica di novembre per parlare delle novità in arrivo per l’ultimo mese del 2020 e, magari, per qualche anticipazione succulenta sull’inizio del 2021.