Se la gamma Samsung Galaxy Note 20 e Samsung Galaxy S20 rappresenta la punta di diamante per quanto riguarda la fascia alta del mercato, Samsung sta facendo di tutto per imporsi anche come la migliore soluzione da scegliere quando si sta cercando uno smartphone Android economico. In queste ore il colosso sudcoreano annuncia che Samsung Galaxy A42 5G, lo smartphone Android 5G più economico mai realizzato dalla compagnia, sta per arrivare anche in Italia.

Presto disponibile in Italia

Le caratteristiche tecniche e il design di Samsung Galaxy A42 5G lo rendono una soluzione ideale per chi è alla ricerca di uno smartphone con carattere. Frontalmente è presente un display AMOLED Infinity-U da 6,6 pollici a risoluzione HD+, con cornici piuttosto ottimizzate ma con la classica “gobba” lungo la porzione inferiore.

Posteriormente spicca il modulo fotografico con quattro fotocamere con sensore principale da 48 MP, modulo ultra grandangolare da 8 MP e due sensori da 5 MP l’uno per fotografie macro e di profondità. Decisamente interessante la presenza del supporto allo sblocco con impronte nel display, così come una batteria da 5000 mAh con supporto alla ricarica rapida da 15 W.

Il processore è affidato a Qualcomm Snapdragon 750G, ovviamente il mezzo tramite cui viene servito il supporto alle reti 5G. La RAM è pari a 4 GB mentre lo storage da 128 può essere maggiorato fino ad 1 TB tramite una comune micro SD.

La scheda tecnica completa di Samsung Galaxy A42 5G vede la presenza di:

Display Super AMOLED Infinity U da 6,6 pollici a risoluzione HD+;

processore Qualcomm Snapdragon 750 G;

memoria RAM da 4 GB;

memoria interna da 128 GB espandibile fino a 1 TB con micro SD;

fotocamera posteriore: sensore principale da 48 MP, sensore ultra grandangolare da 8 MP, sensore macro da 5 MP e sensore di profondità da 5 MP;

fotocamera anteriore: sensore da 20 MP con apertura f/2.2;

batteria da 5000 mAh con supporto alla ricarica rapida da 15 W;

dimensioni: 164,4 x 75,9 x 8,6 mm;

peso: 193 grammi;

lettore di impronte digitali sullo schermo, ricarica rapida tramite USB Type-C, supporto a Samsung Pay;

Android 10.

Samsung Galaxy A42 5G sarà disponibile a fine ottobre al prezzo di 369,90 euro su Samsung.com ed in esclusiva con Vodafone. Lo smartphone sarà disponibile nelle colorazioni Prism Dot Black, Prism Dot White e Prism Dot Grey.