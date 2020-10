Qualcheduno in Google parrebbe essersi reso conto che c’era qualcosa che non andava all’interno dell’applicazione del Google Play Store e così ecco cambiare ancora una volta l’interfaccia grafica, in modo tale da essere in linea con quella delle sorelle.

Nuovo look per il Play Store

Ebbene sì, ancora un cambio di look, fortunatamente c’è da dire, per il Play Store. Con l’ultima rinfrescata, che sta avendo luogo con un’attivazione graduale da remoto tramite server, si mette al pari delle altre applicazioni di Google rimuovendo l’ormai obsoleto e poco gradito drawer di navigazione (hamburger) per lasciare posto alle impostazioni nel menù accessibile dall’icona dell’account Google.

Le impostazioni, nonché tutte le altre voci disponibili da prima, dunque, sono accessibili adesso toccando la foto del profilo dell’account Google, proprio come accade con le altre applicazioni di Google (c’è anche lo swipe su e giù per cambiare account, ovviamente).

Resta invariato, giustamente, tutto il resto. La novità è in roll out, ma purtroppo non c’è alcun apk o trucchetto per averla subito e l’unica cosa da fare è armarsi di pazienza e aspettare che Google la attivi per il proprio account, null’altro. Tenete d’occhio il Play Store, pertanto.