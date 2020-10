La nuova Flip Camera con triplo sensore di ASUS ZenFone 7 Pro è valsa allo smartphone del produttore taiwanese un ambito riconoscimento da parte di DXOMARK, uno dei benchmark più autorevoli per quanto riguarda la valutazione del comparto fotografico degli smartphone.

Utilizzare la fotocamera posteriore anche per i selfie, grazie al sistema rotante, è indubbiamente un grande vantaggio, tanto che DXOMARK ha assegnato ben 115 punti alla fotocamera di ASUS ZenFone 7 Pro, con un punteggio di 101 per quanto riguarda i selfie. Si tratta del secondo miglior punteggio di sempre, alle spalle solo Huawei P40 Pro, ma davanti a nomi decisamente illustri e blasonati.

I 115 punti della fotocamera sono frutto di 100 punti nella categoria video e 122 punti in quella Foto, ma la classifica dove ASUS ZenFone 7 Pro ha ottenuto il maggior riconoscimento è quello dei selfie video. Il flagship taiwanese ha infatti ottenuto 96 punti, il massimo finora assegnato, a testimonianza dell’ottimo lavoro di progettazione da parte di ASUS.

Del nuovo top di gamma è stata apprezzata l’esposizione accurata e l’alto livello di dettaglio sia quando utilizzata come fotocamera frontale che come fotocamera posteriore. Per quanto riguarda i selfie inoltre DXOMARK sostiene che è possibile catturare dettagli e texture eccellenti grazie al sensore di grandi dimensioni, con il rumore che viene tenuto sotto controllo per quanto riguarda il volto ed è visibile solamente sullo sfondo.

Nella categoria Video Selfie, dove ASUS ZenFone 7 Pro ha battuto la concorrenza, si nota una eccellente resa della texture e dei dettagli, con una buona esposizione anche con livelli di illuminazione particolarmente bassi.

Ricordiamo che ASUS ZenFone 7 Pro può contare su una tripla fotocamera con sensore principale Sony IMX686 da 64 megapixel, affiancato da un sensore Sony IMX363 da 12 megapixel con lente ultra grandangolare e da uno zoom ottico 3X. Grazie a questi componenti lo smartphone è in grado di offrire foto superbe in entrambe le modalità, aprendo la strada a un modo innovativo di concepire la fotocamera.

Ricordiamo che ASUS ZenFone 7 Pro è disponibile su ASUS eshop a 799 euro IVA inclusa. ASUS ZenFone 7 invece può essere vostro a 699 euro. Entrambi possono essere acquistati sullo store ufficiale utilizzando questo link.

Potrebbe interessarti: Recensione ASUS ZenFone 7 Pro