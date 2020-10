Le offerte del Amazon Prime Day 2020 saranno le migliori dell’anno, anche rispetto a quelle che verranno proposte al Black Friday e al Cyber Monday, per questo e altri motivi è necessario non perdersi le giornate del 13 e del 14 ottobre 2020 per risparmiare molti soldi sugli acquisti. Entriamo più nel dettaglio per capire perché e come seguirlo al meglio per non perdersi i migliori sconti.

L’Amazon Prime Day migliore di sempre

Sono ormai diversi anni che il colosso delle vendite online organizza questo Prime Day, ovvero una due giorni interamente ed esclusivamente dedicata ai propri clienti Prime dove centinaia di migliaia di prodotti saranno in offerta a prezzi mai visti. Per mai visti si intende veramente prezzi mai praticati sia online che offline rappresentando di fatto uno dei pochi momenti dell’anno in cui risparmiare veramente sui propri acquisti, insieme al Black Friday e al Cyber Monday (a fine novembre).

Solitamente l’evento dell’Amazon Prime Day si tiene verso la metà di luglio tuttavia, questo anno particolare a causa dell’emergenza sanitaria mondiale, ha obbligato l’azienda a rinviarlo fino a questo autunno ovvero dalle 00:00 del 13 Ottobre fino alle 23:59 del 14 Ottobre. Non sarà però un evento particolare solo per la data ma anche per l’importanza stessa. Considerata infatti l’incertezza sui prossimi mesi, dove si cerca di capire ancora come evolverà la situazione, Amazon ha deciso di realizzare un Prime Day straordinario dove gli sconti saranno i migliori dell’anno, ovvero non troverete al Black Friday o al Cyber Monday, o in qualsiasi altro giorno dell’anno, prezzi migliori rispetto a quelli disponibili durante il 13 e il 14 Ottobre. Al più, il prezzo praticato sarà lo stesso ma non inferiore.

Cosa vuol dire? Che se il nuovo Samsung Galaxy S20 Plus verrà offerto in via promozionale a 400 Euro, in nessuna giornata dell’anno in corso raggiungerà mai un prezzo inferiore, al più uguale. Informazione non banale in quanto ci mette al riparo da possibili “falsi sconti”.

L’unico requisito è essere clienti Prime, in questa pagina su come iscriversi a Prime vi spieghiamo tutto sul servizio.

Resi fino al 31 gennaio 2021

La seconda novità molto importante che rende questo Amazon Prime Day 2020 molto allettante è l’estensione del periodo di reso. Di norma Amazon offre 30 giorni per effettuare il reso tuttavia, l’azienda ha deciso di estendere tale periodo fino al 31 gennaio 2021. Questo vi permette in ultima istanza di chiedere il reso se il prodotto acquistato lo troverete a un prezzo inferiore (magari tramite il marketplace), dall’altro di rendere eventuali regali non graditi così da rimediare.

I resi sono ovviamente gratuiti in quanto non è dovuto alcun costo di spedizione (Amazon organizzerà il ritiro presso il vostro domicilio) e vi verrà rimborsata l’intera cifra pagata.

Come trovare le migliori offerte Prime Day

Seguire il Prime Day per trovare le migliori offerte è molto semplice: il primo consiglio è quello di iscriversi al nostro canale Telegram Prezzi.Tech che giornalmente si occupa di segnalarvi solo i migliori sconti online (verifichiamo sempre se il prodotto segnalato è al minimo storico e/o presente altrove a un prezzo minore).

Il secondo consiglio è quello di seguire i nostri Live Blog giornalieri; sia il 13 Ottobre che il 14 Ottobre pubblicheremo delle pagine dedicate (che troverete in Homepage su TuttoAndroid) dove pubblicheremo 1 nuova offerta ogni minuto e potrete chiedere nei commenti sconti su determinati prodotti.

Il terzo consiglio invece è quello mettere nei preferiti le nostre pagine dedicate dove troverete, costantemente aggiornate, solo le migliori offerte del Prime Day:

Offerte per categoria

Ovviamente le offerte saranno presenti e consultabili alla pagina dedicata su Amazon.it.

Leggi anche: Evitate fregature sulle offerte Prime Day 2020, come trovare gli sconti reali