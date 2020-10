Da Iliad arriva una nuova simpatica iniziativa promozionale legata alla campagna che da qualche giorno è in onda sui principali canali televisivi del nostro Paese ed è basata sul messaggio che “la verità fa crescere”.

Ci riferiamo a quello spot in cui i protagonisti, una volta scoperto il trucco (per esempio quello di un mago prestigiatore), invecchiano in viso di tanti anni,

Ebbene, il popolare operatore telefonico ha realizzato in collaborazione con Willwoosh un divertente filtro per Instagram che, se usato, invecchia di colpo il viso dell’utente, così come avviene nel suo spot televisivo.

Come provare il nuovo filtro di Instagram di Iliad

Questo è il messaggio pubblicato su Twitter da Iliad, con incluso il link Instagram per provare subito il nuovo filtro (apre la fotocamera dell’app social):

#LaVeritàFaCrescere. Se vuoi una prova clicca qui: https://t.co/m6srNtFDkb?amp=1

L’operatore telefonico sta anche ricondividendo su Instagram le immagini di coloro che hanno già provato il nuovo filtro e pubblicato le loro foto con l’hashtag #LaVeritàFaCrescere.

Ricordiamo che lo spot televisivo da cui è nato questo filtro è relativo all’offerta Iliad Flash che, dietro il pagamento di un canone di 9,99 euro al mese, mette a disposizione degli utenti chiamate senza limiti vero tutti i numeri nazionali, SMS senza limiti verso tutti, chiamate senza limiti verso alcune destinazioni internazionali e 100 giga di traffico dati.

