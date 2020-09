Samsung è il produttore leader mondiale per quanto riguarda i display mentre le altre aziende riescono al momento a realizzare solo quantità meno rilevanti e tra di esse ne troviamo anche una che piano piano sta riuscendo a conquistare una quota di mercato via via crescente: stiamo parlando di BOE.

In particolare, i pannelli realizzati da questo produttore stanno trovando sempre più spazio sugli smartphone cinesi e ciò consente all’azienda di avere progetti ambiziosi per il futuro.

BOE continua a crescere

BOE, che può già contare su circa il 20% del market share dei display flessibili, ha dichiarato di ambire ad arrivare al 40% del mercato dei pannelli OLED flessibili nel 2024.

BOE prevede che nel prossimo futuro un terzo della produzione mondiale di pannelli flessibili avrà luogo nei suoi stabilimenti situati a Sichuan e Chongqing e ha in programma il lancio di un’altra linea di produzione in uno stabilimento di Fuqing.

Stando ad un recente report, BOE nella prima metà del 2020 ha spedito 16 milioni di pannelli, con una notevole crescita rispetto all’anno precedente (in tutto il 2019 ha spedito 17 milioni di schermi). Samsung deve davvero iniziare a preoccuparsi?