Domenica 27 settembre 2020 si festeggerà la quarantunesima Giornata mondiale del turismo (o World Tourism Day, se preferite) e, in questi tempi incerti di emergenza sanitaria globale, Google ha pensato bene di rispolverare la propria app Google Arts & Culture.

A ricordarci della ricorrenza imminente è stata direttamente la Product Manager Marzia Nicolai con un post sul blog ufficiale di Big G.

Viaggiare in digitale con Google Arts & Culture

Il 2020, con tutto quello che è accaduto, è stato un anno particolare per tutti e sicuramente il settore del turismo è stato tra i più danneggiati. Senza voler entrare nel merito del ben più delicato argomento economico, sicuramente tantissimi amanti dei viaggi si sono visti costretti o semplicemente hanno preferito rinunciare.

Viaggiare non vuol dire soltanto andare a divertirsi, ma anche ricaricare le batterie prima di ricalarsi nello stress quotidiano, fare esperienze interessanti in giro per il mondo, conoscere da vicino culture e luoghi diversi.

La particolarità della situazione attuale e il fatto di aver preferito rimanere a casa non bastano a spegnere la curiosità e la sete di conoscere luoghi sconosciuti e nuove culture. Per questo motivo, in occasione della Giornata mondiale del turismo 2020, Google Arts & Culture ha creato una nuova collezione di esperienze di viaggio virtuale, con migliaia di musei e luoghi di cultura da esplorare.

Il tutto viene reso ancora più immersivo e interessante dalla magia della realtà aumentata (AR): 37 siti che fanno parte del patrimonio culturale mondiale sono stati portati in AR sulla Ricerca Google grazie alla collaborazione con CyArk. In questo modo sarà possibile portare nel salotto di casa le statue Moai di Ahu Ature Huki, Rapa Nui (Isola di Pasqua), la Porta di Brandeburgo direttamente dalla Germania o le piramidi Maya da Chichén Itzá (Messico).

Per conoscere davvero un luogo, non c’è niente di meglio che seguire una guida locale, si può ad esempio conoscere l’Andalusia col creator YouTube Kikillo, passeggiare per Milano con la creator Instagram Federica di Nardo e ascoltare i suoni di Firenze con The Whispering Traveller.

Per maggiori informazioni, visitate il sito ufficiale di Google Arts & Culture a questo link e scaricate l’app dal Google Play Store cliccando sul badge sottostante.