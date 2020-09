Mancano pochi giorni al lancio ufficiale da parte di Google dei suoi nuovi smartphone. Dopo un Google Pixel 4a lanciato in estremo ritardo durante il caldo mese di agosto, l’attenzione ora è tutta rivolta all’evento del 30 settembre 2020 dove la casa di Mountain View dovrebbe sollevare il velo da tantissimi nuovi prodotti, smartphone e nuova Chromecast in primis.

A fare da protagonisti, almeno nei rumor ma si spera anche sul palco, sono indubbiamente Google Pixel 4a e Google Pixel 5, due prodotti di cui ormai sappiamo già molto ma che oggi, grazie all’ultimo leak, possiamo vedere una a una ciascuna differenza.

Google Pixel 5 vs Google Pixel 4a 5G

A tutti gli effetti le differenze sono davvero poche, tanto che si poteva forse optare per mantenere la nomenclatura XL. Ciò che salta di più all’occhio nel confronto delle caratteristiche tecniche è il display: da 6.0 pollici per il Pixel 5, quindi davvero compatto, e 6.2 pollici per Pixel 4A 5G che, seppur possa essere definitivo più grande, mantiene dimensioni maneggevoli oseremmo dire. La “conferma” ci viene poi data anche dalle misure dei due prodotti dove Google Pixel 5 raggiunge i 144 mm di altezza (cosa più unica che rara, lo abbiamo visto nel nostro recente video sui migliori smartphone compatti), e di 153,9 mm per Google Pixel 4a 5G, di poco superiore a un Samsung Galaxy S20 per citarne uno.

Ulteriori differenze si possono individuare poi nel quantitativo di memoria RAM, nel numero dei microfoni, nella batteria e soprattutto nei materiali dove mentre Google Pixel 5 è realizzato in alluminio riciclato e protetto da acqua e polvere con certificazione IP68, Google pixel 4A 5G è totalmente rivestito in plastica.

Di seguito le specifiche tecniche a confronto tra Google Pixel 5 e Google Pixel 4a 5G:

Specifiche tecniche Modello Pixel 5 Pixel 4a 5G Sistema operativo Android 11 Schermo 6.0 pollici, OLED, 2340 x 1080 pixel, 432 ppi, sempre attivo, HDR, Corning Gorilla Glass 6, 90 Hz 6,2 pollici, OLED, 2340 x 1080 pixel, 413 ppi, sempre attivo, HDR, Corning Gorilla Glass 3 Memoria 8 GB di RAM LPDDR4, 128 GB di spazio di archiviazione 6 GB di RAM LPDDR4, 128 GB di memoria CPU CPU Qualcomm Snapdragon 765G Octacore, chip di sicurezza Titan M. GPU Adreno 620 Fotocamera principale Doppia fotocamera, 12,2 MP dual pixel, ƒ / 1,7, 1,4 μm, autofocus bifase, stabilizzazione ottica ed elettronica dell’immagine, apertura 77 °; 16 MP ultra grandangolare, ƒ / 2.2, 1.0 μm, 107 ° Fotocamera frontale 8 megapixel, ƒ / 2.0, 1,12 μm, fuoco fisso, 83 ° Risoluzione video principale 1080p a 30 FPS, 60 FPS, 120 FPS, 240 FPS; 4K a 30 FPS, 60 FPS Risoluzione video frontale 1080p a 30 FPS Sensori Sensore di prossimità / luce ambientale, accelerometro / giroscopio, magnetometro, sensore di impronte digitali, barometro, sensore spettrale e flicker Connettività 2G, 3G, 4G, 5G, USB tipo C 3.1 (prima generazione), Wi-Fi 802.11 ac, Bluetooth 5.0 + LE, A2DP, NFC, Google Cast SIM Nano-SIM, e-SIM Geo-localizzazione GPS, GLONASS, Galileo, QZSS, BeiDou Audio Altoparlanti stereo, 3 microfoni, USB-C, cancellazione del rumore Altoparlanti stereo, 2 microfoni, jack da 3,5 mm, cancellazione del rumore Materiali 100% alluminio riciclato, IP68 Policarbonato Batteria 4000 mAh (4080 mAh), ricarica rapida 18 W, ricarica wireless, ricarica inversa 3800 mAh (3885 mAh), ricarica rapida 18 W. Dimensioni 144,7 x 70,4 x 8,0 mm 153,9 x 74,0 x 8,2 mm Peso 151 grammi 168 grammi

Avete già individuato il vostro prossimo Google Pixel? Fatecelo sapere nei commenti.