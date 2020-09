Ieri Google ha iniziato a distribuire la versione 2.28 dell’app Google Home e le nuove stringhe all’interno del codice dell’APK in pratica confermano che Android TV verrà rinominato in Google TV, almeno sul prossimo dongle Google Chromecast.

Le prime indiscrezioni di questo rebranding erano trapelate alcuni mesi fa e ora le nuove stringhe individuate da XDA fanno riferimento a “Google TV” nella descrizione e “atv” (Android TV) nei titoli, tuttavia non è ancora chiaro se Android TV verrà rinominato o meno in Google TV per tutte le future smart TV e set-top box che eseguono il sistema operativo di Google.

Google Chromecast con Google TV

Un leak trapelato all’inizio di questa settimana ha rivelato che il prossimo dispositivo dongle di Google si chiamerà “Google Chromecast con Google TV”. Un’altra stringa lega il marchio Chromecast ad Android TV menzionando un “dispositivo Chromecast” nella dichiarazione TOS “Android TV”.

L’aggiornamento di Google Home 2.28 continua anche a lavorare per integrare sempre più funzionalità dei dispositivi Nest. Sono disponibili nuove attività per impostare le routine a casa e fuori casa e per attivare il rilevamento della presenza in casa.

Per confermare queste indiscrezioni bisognerà attendere il 30 settembre quando Google dovrebbe presentare il nuovo Chromecast insieme a Pixel 5, Pixel 4a 5G e un nuovo altoparlante intelligente Nest.

A seguire trovate il badge per verificare la presenza dell'aggiornamento 2.28 dell'app Google Home, altrimenti potete scaricare il relativo APK da APKMirror.