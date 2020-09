Arriva lo Snapdragon 865 e con lui la connettività 5G anche sulla fascia di prezzo medio alta di Sony, che nella giornata di oggi ha ufficializzato Sony Xperia 5 Mark II. Da Tokio non hanno tradito le aspettative, con una seconda versione del “piccolo” Xperia che porta avanti il concetto della generazione precedente di un top di gamma un po’ più compatto rispetto alla punta di diamante Sony Xperia 1 II.

Da questo infatti Sony Xperia 5 II mutua molte delle caratteristiche principali, tra cui la tripla fotocamera con ottiche Zeiss e modalità specifiche come Photography e Cinematography Pro ed il display 21:9 CinemaWide, o ancora l’ingresso per il jack audio da 3,5 mm, i diffusori stereo frontali ed il SoC Snapdragon 865. Con qualche “chicca” in più, come il display con frequenza di aggiornamento di 120 Hz e campionamento del touch a 240 Hz che tornano utili per incrementare fluidità e reattività nel gaming.

Procediamo con ordine nell’analisi del nuovo Sony Xperia 5 Mark II.

Caratteristiche tecniche di Sony Xperia 5 II

display CinemaWide OLED 21:9 Full HD+ (1080 x 2520 pixel, 449 ppi) da 6,1 pollici con frequenza di aggiornamento di 120 Hz e frequenza di campionamento del touch a 240 Hz e supporto ad HDR, protetto da un vetro Corning Gorilla Glass 6 che riveste anche la superficie posteriore;

SoC octa core a 7 nm+ Qualcomm Snapdragon 865 da 2,84 GHz di frequenza massima con AI Engine e GPU Adreno 650;

memorie: 8 GB di RAM e 128 o 256 GB di storage interno espandibile tramite microSD;

tripla fotocamera posteriore con ottiche Zeiss T* per la riduzione dei riflessi: wide da 12 megapixel con apertura f/1.7, 24 mm, angolo di visione 82 gradi; ultra wide da 12 megapixel f/2.2, 16 mm, angolo di visione 124 gradi; teleobiettivo da 12 megapixel con apertura f/2.4, 70 mm per zoom ottico 2,9x; video in 4K HDR fino a 120 fps con super slow-motion fino a 5x se registrati a 24 fps; stabilizzazione ottica ed elettronica;

fotocamera frontale singola con sensore da 8 megapixel;

sistema operativo: Android 10;

sistemi di sblocco: lettore di impronte digitali fisico posto nel tasto di accensione e spegnimento laterale;

connettività e sensori: 5G SA + NSA, Dual SIM Dual 4G VoLTE, Wi-Fi dual band 802.11 ac 2×2 MIMO, Bluetooth 5.0 con supporto ad aptX, aptX HD, LDAC, AAC, GPS a doppia banda, GLONASS, Galileo, Beidou, NFC, USB Type-C 2.0, accelerometro, giroscopio, bussola, sensore di luminosità ambientale e di prossimità;

audio: ingresso per il jack audio da 3,5 mm, speaker stereo, DSEE Ultimate, Dolby Atmos, 360 Reality;

certificazione IP65/68 per la resistenza ad acqua e polvere;

batteria da 4.000 mAh con ricarica rapida: da 0 a 50% in 30 minuti con il caricabatterie USB power delivery da 21 watt venduto separatamente;

interfaccia utente basata su Android 10;

dimensioni e peso: 158 x 68 x 8 millimetri, 163 grammi;

colorazioni: nero, grigio, blu.

Design e immagini di Sony Xperia 5 II

Il design di Sony Xperia 5 II non cambia le carte in tavola rispetto al predecessore. Sony punta ancora una volta su soluzioni estetiche attuali a condizione che non sconfessino il principio cardine della divisione mobile, che prima di tutto deve offrire dei prodotti usabili con facilità in ogni frangente.

Ok quindi a delle cornici sottili sui lati lunghi ma nessuna estremizzazione per quanto riguarda le restanti due, che rimangono ampie per gli standard odierni in modo da ospitare i due speaker ma soprattutto da offrire un minimo appoggio alle mani senza interferire con le sessioni di gioco.

La superficie posteriore rimane pulita in piena tradizione Sony. Più che nella superficie opposta Sony Xperia 5 II mantiene la linea tracciata dal predecessore, con un vetro Gorilla Glass 6 di Corning interrotto solamente dalla presenza del gruppo fotocamere in alto a sinistra.

Dimensioni invariate rispetto allo scorso anno, e non era scontato alla luce dei numerosi cambiamenti interni. Il SoC Snapdragon 865 obbliga ad antenne più ingombranti a causa della connettività 5G che ha costretto Sony ad una riorganizzazione interna: fruttuosa, alla luce della presenza di una batteria decisamente più capace (4.000 mAh rispetto ai 3.140 mAh dello scorso anno) e di un sistema di dissipazione del calore rinnovato con una grossa heat pipe.

Software e funzioni di Sony Xperia 5 II

Le mire di Sony Xperia 5 II sono piuttosto chiare: lo smartphone giapponese punta ad offrire un’esperienza di livello molto alto in tema di multimedialità, sia che si tratti di liberare la propria creatività attraverso le fotocamere e le numerose funzioni pensate da Sony, sia che si tratti di giocare nel tempo libero sfruttando il display a 120 Hz o di guardare una serie su Netflix lasciandosi coinvolgere dall’audio stereo.

Come Xperia 1 II, Sony Xperia 5 II è dotato di Photography Pro, un’interfaccia sviluppata con la collaborazione di fotografi professionisti che riproduce molti dei controlli manuali disponibili sulle fotocamere Sony Alpha, tra cui la regolazione degli ISO o della velocità dell’otturatore. C’è inoltre la modalità Cinematography Pro “powered by CineAlta” che rende disponibili delle opzioni aggiuntive per accrescere il coinvolgimento delle riprese consentendo, per la prima volta in uno smartphone, la registrazione di video in slow-motion in 4K HDR a 120 fps, per catturare e riprodurre scene al rallentatore fino a 5x a 24 fps. Possibili le registrazioni in 21:9 a 24/25/30/60 fps per un’espressività di impronta cinematografica ancora più ampia che in passato.

Grazie al processore X1, Sony Xperia 5 II può applicare la tecnologia Bravia HDR a qualsiasi contenuto video, migliorandone contrasti, colore e nitidezza. Aiutano in tal senso anche il supporto a Dolby Atmos e la decodifica hardware 360 Reality Audio che ottimizza la qualità del suono nella riproduzione musicale, per la quale Sony ha stretto una collaborazione con Tidal affinché ciascun acquirente di Sony Xperia 5 II possa sperimentare per tre mesi l’abbonamento Tidal Hi-Fi con tracce audio in formato FLAC. La musica può essere ascoltata attraverso i diffusori stereo frontali o tramite cuffie dotate del jack audio da 3,5 mm che assicura una separazione audio sinistra e destra più chiara, riducendo il rumore del segnale ad un livello di 20 dB, oltre il 90% in meno rispetto alle connessioni per cuffie USB-C.

In fatto di gaming Sony Xperia 5 II sfrutta l’integrazione ed il know how maturato con PlayStation. Il formato del display (21:9) e la sua frequenza di aggiornamento (120 Hz) unita al campionamento del touch fino a quattro volte più veloce che in passato (240 Hz) vanno nella direzione di accrescere il coinvolgimento, con una reattività al tocco migliorata del 35% che ammicca agli appassionati di gaming. La modalità dedicata offre varie funzionalità e impostazioni utili per migliorare il gioco, con la possibilità di condividere i momenti migliori, di registrare schermate includendo anche l’audio. Importante in tal senso l’opportunità di collegare il controller wireless di PlayStation 4.

Disponibilità e prezzo di Sony Xperia 5 II

Sony Xperia 5 II sarà disponibile ai preordini in Italia da inizio ottobre 2020 sull’e-store ad un prezzo (che per il momento è solo indicativo) di 899 euro.

Il catalogo accessori comprende, oltre al caricabatterie da 21 watt citato sopra, anche la Style Cover with Stand in nero o in blu che garantisce un comodo angolo di visione nella riproduzione di contenuti video o nel gaming.