A distanza di qualche mese dalla prima apparizione in Rete di Redmi Pad 5G, torniamo ad occuparci di questo interessante tablet.

L’occasione giusta ci è fornita dalla pubblicazione di quella che dovrebbe essere la sua scheda tecnica da parte di uno store indiano, Smartprix (qui trovate la pagina dedicata), che ci conferma alcune delle feature già emerse, come il processore Qualcomm Snapdargon 765G e una fotocamera principale da 48 megapixel.

Le caratteristiche di Redmi Pad 5G

Questa la presunta scheda tecnica del nuovo tablet di Redmi:

display da 8 pollici con risoluzione Full HD+ (2.340 x 1.080 pixel) e refresh rate a 90 Hz

processore octa core Qualcomm Snapdragon 765G con supporto alla connettività 5G

GPU Adreno 620

4 GB di RAM

64 GB di memoria integrata (con possibilità di espansione grazie al supporto MicroSD)

fotocamera posteriore da 48 megapixel

fotocamera frontale da 16 megapixel

GPS

ingresso jack audio da 3,5 mm

batteria con supporto alla ricarica rapida a 30 W

Android 10

Il prezzo ufficiale indiano, sempre secondo lo store Smartprix, dovrebbe essere di 21.499 rupie, pari al cambio a circa 247 euro. Restiamo in attesa di informazioni ufficiali dal produttore per scoprire quando il tablet sarà lanciato, a che prezzo e in quali mercati sarà disponibile.