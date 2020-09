Il nuovo Microsoft Surface Duo è stato smontato da iFixit. Il teardown ha rivelato che i due display e il vetro posteriore possono essere sostituiti senza troppi problemi, mentre la sostituzione di qualsiasi altro componente è tutt’altra cosa.

Secondo le impressioni di iFixit, l’interno della metà sinistra del dispositivo sembra abbastanza simile a un qualsiasi tablet moderno, mentre il lato destro appare alquanto impenetrabile.

Ecco Microsoft Surface Duo smontato da iFixit

Come la maggior parte degli altri produttori di smartphone, Microsoft non ha fatto economia di adesivo sigillante, inoltre sono presenti una serie di cavi e connettori piuttosto fragili che richiedono un’attenzione particolare per non danneggiarli.

Previous Next Fullscreen

La sostituzione del sistema a doppia batteria di Surface Duo richiede uno smontaggio quasi completo del dispositivo, al punto che varrebbe la pena di considerare la sua garanzia estesa “Microsoft Complete”.

Lo smontaggio di iFixit rivela inoltre che i due display OLED sono prodotti da LG e fa luce sul semplice ed efficiente meccanismo a cerniera a 360 gradi dell’ultimo hardware di Microsoft.

Complessivamente, solo i due display e le coperture in vetro posteriore possono essere sostituiti senza smontare altri componenti, anche se non sono ben protetti da tentativi accidentali e devono essere rimossi per la maggior parte delle riparazioni.

Per il resto, le due batterie sono incollate e richiedono un ampio smontaggio, la porta USB Type-C è saldata direttamente alla scheda principale e i componenti chiave sono fissati con viti tri-point non comuni.

Infine, l’abbondante impiego di sigillante complica qualsiasi tentativo di riparazione. Il punteggio di riparabilità di Microsoft Surface Duo assegnato da iFixit è stato appena 2 su 10.

Da non perdere: Migliori smartphone pieghevoli: la classifica di settembre 2020