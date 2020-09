Nelle scorse ore il team di Suunto ha dato il via al rilascio di un nuovo aggiornamento per lo smartwatch Suunto 7, portando così il suo software alla versione PXDZ.200824.005.

Le novità dell’aggiornamento di Suunto 7

Si tratta di un update piuttosto importante, così come sembra testimoniare anche il corposo changelog pubblicato dal produttore, con alcune delle più importanti novità legate al settore del fitness, come la possibilità di creare il proprio percorso di corsa, sincronizzare percorsi di altri utenti tramite l’app Suunto sul telefono e visualizzare sulla mappa termica i punti di partenza più popolari nell’applicazione.

Non mancano due novità che riguardano la batteria: ci riferiamo ad una modalità che consente di avere un display sempre attivo a bassa potenza per lo sport (questa soluzione permette di visualizzare costantemente i dati di allenamento senza che sia necessario premere un pulsante o usare una gesture) e ad una Modalità GPS a risparmio energetico (si attiva selezionando “Buona” precisione della posizione e limita le richieste di posizione a una volta ogni 10 secondi).

In seguito all’update, infine, Wear OS by Google arriva alla versione H-MR2 e vengono risolti vari bug riscontrati dagli utenti nelle precedenti release.

Come aggiornare

Nel momento in cui l’aggiornamento software per Suunto 7 sarà disponibile, verrà automaticamente scaricato quando lo smartwatch sarà connesso ad una rete WiFi e in carica (se non si installa da solo, è possibile scaricarlo e installarlo manualmente).