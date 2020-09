Huawei arricchisce la propria gamma di tablet con due nuovi modelli di fascia medio bassa, privi dei servizi Google egregiamente sostituiti dagli HMS, che rappresentano ormai una valida alternativa. Sette varianti, prezzi a partire da 159 euro e regali per i più rapidi: ecco tutto quello che c’è da sapere su Huawei MatePad T 10 e Huawei MatePad T10s.

Caratteristiche tecniche di Huawei MatePad T 10

Huawei MatePad T 10 è il più piccolo dei due tablet annunciati oggi, con uno schermo IPS HD (1280 x 800 pixel) da 9,7 pollici. Huawei ha fatto ricorso a un Kirin 710a con CPU octa core a 2 GHz e GPU Mali-G51 MP$, affiancata da 2 GB di RAM e 16 o 32 GB di memoria interna espandibile con microSD fino a 512 GB.

La connettività include, oltre alla versione LTE opzionale, anche WiFi 802.11 ac dual band, Bluetooth 5.0, GPS, GLONASS, Beidou. USB Type-C e presa da 3,5 mm. La batteria ha una capacità di 5.100 mAh con ricarica a 10 watt e sono presenti due speaker stereo con sistema Huawei Histen 6.1.

Il comparto fotografico può contare su una fotocamera posteriore da 5 megapixel (f/2.2) con messa a fuoco a riconoscimento di fase e fotocamera frontale da 2 megapixel (f/2.4).

Design di Huawei MatePad T 10

Una sola la colorazione, Deepsea Blue, mentre le misure sono di 240,2 x 159 x 7,85 mm e 450 grammi di peso, Le cornici non sono particolarmente ottimizzate, ma vista la fascia di prezzo in cui il tablet va a collocarsi non c’è da meravigliarsi.

I due speaker sono posizionati lateralmente, quindi non influiscono sulla qualità del suono quando il tablet è appoggiato su una superficie ma tenendolo in mano il suono potrebbe risultare parzialmente soffocato. Da sottolineare lo spessore particolarmente ridotto che rende il tablet molto comodo da impugnare.

Software e funzioni di Huawei MatePad T 10

Huawei MatePad T10 utilizza Android 10 con interfaccia personalizzata EMUI 10.1, con i servizi HMS che sostituiscono quelli Google. È presente un’ampia suite di soluzioni pensate per tutta la famiglia, a partire da Kids Corner con applicazioni pensate per i più piccoli.

EyeProtection permette di ridurre l’affaticamento della vista, soprattutto nelle ore notturne e App Multiplier permette di sfruttare le dimensioni dello schermo per lavorare al meglio, dividendolo in due per utilizzare più applicazioni contemporaneamente. Non manca una nuova modalità scura per rendere l’uso confortevole anche con poca luce o utilizzando il tablet al buio.

Caratteristiche tecniche di Huawei MatePad T 10s

Huawei MatePad T 10s può contare su uno schermo IPS FullHD (1920 x 1080 pixel) da 10,1 pollici. Sotto alla scocca dallo spessore contenuto troviamo un Kirin 710A con CPU octa core a 2 GHz e GPI MAli-G51 MP4, affiancato da 2/3 GB di RAM e 32/64 GB di memoria interna, espandibile con microSD fino a 512 GB.

Il comparto fotografico può contare su un sensore posteriore da 5 megapixel(f/2.2) e su un sensore frontale da 2 megapixel (f/2.4). La connettività include, oltre al supporto opzionale al 4G/LTE, anche WiFi 802.11 ac dual band, Bluetooth 5.0, GPS, GLONASS, USB Type-C e presa da 3,5 mm per le cuffie.

La batteria ha una capacità di 5.100 mAh con supporto alla ricarica a 10 watt. Sono presenti due speaker stereo con sistema Huawei Histen 6.1, realizzato da Harman Kardon.

Design di Huawei MatePad T 10s

Le dimensioni sono buone, grazie anche a cornici non troppo pronunciate: 240,2 x 159 x 7,85 mm e 450 grammi di peso, con la sola colorazione Deepsea Blue a disposizione degli acquirenti. Lo spessore contenuto permette di avere una buona ergonomia.

Gli speaker stereo sono disposti ai lati del tablet e il loro interno è stato riprogettato per garantire un volume più elevato senza distorsione. I bordi del tablet sono rinforzati per preservarlo da piccole cadute o impatti e leggermente arrotondati per assicurare una presa confortevole.

Software e funzioni di Huawei MatePad T 10s

A bordo di Huawei MatePad T 10s troviamo Android 10 con l’interfaccia personalizzata EMUI 10.1 e gli HMS che sostituiscono egregiamente i servizi Google. Sono presenti alcune applicazioni dedicate alla produttività, come App Multiplier per utilizzare più app in contemporanea in modalità landscape, MeeTime per videochiamate di qualità tra dispositivi Huawei e Huawei Share per trasferire rapidamente contenuti tra tablet, smartphone e notebook.

Per i più piccoli è presente Kids Corner, un ambiente sicuro per l’utilizzo del tablet con un sistema di parental control che garantisce la massima sicurezza. Sono attive funzioni per la riduzione della luce blu e avvisi relativi alla postura per evitare cattive abitudini.

AppGallery sostituisce degnamente il Play Store e con Petal Search diventa ancora più facile cercare aggiornamenti, news e molto altro.

Prezzi e disponibilità di Huawei MatePad T 10 e T 10s

Huawei MatePad T 10 è disponibile online e nei principali negozi di elettronica ai seguenti prezzi:

Huawei MatePad T 10 2-16 GB WiFi a 159,90 euro

Huawei MatePad T 10 2-32 GB WiFi a 179,90 euro

Huawei MatePad T 10 2-32 GB LTE a 199,90 euro

Huawei MatePad T 10s è disponibile online e nei principali negozi di elettronica ai seguenti prezzi:

Huawei MatePad T 10s 2-32 GB WiFi a 209,90 euro

Huawei MatePad T 10s 2-32 GB LTE a 249,90 euro

Huawei MatePad T 10s 3-64 GB WiFi a 229,90 euro

Huawei MatePad T 10s 3-64 GB LTE a 279,90 euro

Fino all; 11 ottobre chi acquista un MatePad T 10s riceverà, incluso nel prezzo, un router Huawei AX3 del valore di 99,90 euro, 15 GB da usare su Huawei Cloud per 3 mesi, Huawei Music per un mese e 3 voucher per Huawei Video.