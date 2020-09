L’enorme successo di WhatsApp e la sua crescente popolarità hanno fatto divenire più comuni anche dei piccoli bug o dei malfunzionamenti, come quello del messaggio che faceva crashare l’app Android a causa di alcuni caratteri speciali.

C’è un altro tipo di messaggio in cui di tanto in tanto qualche utente si va a imbattere, con notevoli problemi da affrontare: ci riferiamo a quei messaggi molto lunghi contenenti diversi caratteri speciali, la cui combinazione a volte mette in grande difficoltà l’applicazione di messaggistica (che non riesce nemmeno a tradurli tutti), tanto che quest’ultima, non essendo in grado di elaborare il messaggio, finisce per dare vita ad un crash senza sosta.

Ciò significa che quando si apre WhatsApp, l’applicazione si continua a bloccare e per tale problema non pare esserci una soluzione, almeno non in via ufficiale, in quanto vi sarebbero versioni modificate dell’app con integrata una funzione di “protezione da Crashcode”.

A volte questi messaggi “pericolosi” sono semplicemente vcard, almeno all’apparenza: aprendo la vcard, infatti, è possibile verificare che contiene decine di contatti associati, ciascuno con nomi molto lunghi e un codice di arresto anomalo.

Come risolvere il problema dei messaggi pericolosi su WhatsApp

Chi riceve uno di questi messaggi, può provare a bloccare il contatto da WhatsApp Web, impostare le regole sulla privacy su “I miei contatti” o “I miei contatti tranne …” e rimuovere il messaggio contenente il codice di arresto.

Se non è possibile fare ciò, l’unico rimedio è disinstallare l’applicazione e quindi installarla nuovamente, con perdita delle ultime cronologie delle chat. Anche per tale motivo è sempre consigliato procedere ad un backup con grande frequenza.