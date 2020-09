Squid, una delle più note applicazioni dedicate alle news, è da tempo disponibile sul Play Store ma anche su App Gallery, lo store alternativo presente da qualche mese su tutti gli smartphone Huawei. Per chi non la conoscesse si tratta di una delle applicazioni tra le più amate in tutta Europa, basti pensare che in Italia si colloca al secondo posto alle spalle di Twitter e ben davanti a Google News, un dato importante che sottolinea l’impegno proteso nello sviluppo e nell’aggiornamento del servizio.

E proprio gli smartphone Huawei sono protagonisti di una importante novità legata a Squid, che da qualche settimana offre il proprio servizio in maniera nativa su tutti gli smartphone del colosso cinese. L’integrazione con tali smartphone permette ai possessori di consultare in tempo reale tutte le ultime notizie, così da restare informati su ciò che accade nel mondo, soppiantando di fatto ciò che fanno alcuni servizi concorrenti su smartphone come Samsung e con Android Stock.

Come consultare le ultime notizie sugli smartphone Huawei

Le notizie curate da Squid sono disponibili in tre distinte schermate all’interno degli smartphone Huawei:

nella dashboard principale, alla sinistra della schermata Home nel launcher di sistema;

nel launcher di sistema; all’interno della schermata principale del browser, quando si apre una nuova pagina vuota;

nella recente applicazione Petal Search, una sorta di motore di ricerca per app e informazioni pre-installato.

Ciascuna modalità di integrazione prevede alcune possibilità peculiari: all’interno del browser ad esempio, l’utente ha la possibilità di filtrare tra diverse categorie, come sport, scienza, tecnologia, moda, salute e molte altre, e visualizzare di conseguenza solamente le notizie più interessanti. Gli articoli vengono mostrati in forma di testo con la possibilità di aprirli per leggerli integralmente.

L’integrazione con il launcher invece permette di aprire gli articoli in modalità lettura, con le notizie che vengono prese da un feed di articoli consigliati.

Squid prevede di riuscire ad avere oltre 25 milioni di utenti unici entro la fine del 2021, con oltre 2 miliardi di pagine visualizzate, indubbiamente la partnership con Huawei gioca un ruolo rilevante per il raggiungimento di questi obiettivi.

A tal proposito vi informiamo che da oggi tutti i nostri siti, TuttoAndroid, TuttoTech e Tutto.TV sono consultabili sugli smartphone Huawei e direttamente sull’applicazione Squid, che potete installare dal Play Store utilizzando il badge sottostante. Se invece preferite scaricare l’app da App Gallery potete utilizzare questo link.