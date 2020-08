Xiaomi Mi 10 Ultra è già uno smartphone pieno di caratteristiche che lo rendono interessante – al netto del retro semitrasparente, ha numeri esagerati, dalla fotocamera con ottica a periscopio e zoom fino a 120x alla ricarica rapida a 120 W e wireless fino a 50 W – e non si fa mancare neppure una chicca software: la MIUI 12 beta porta sul device l’app Xiaomi Device Control, una sorta di surrogato di Microsoft Your Phone.

Xiaomi Device Control: Microsoft Your Phone secondo Xiaomi

L’applicazione in questione è stata portata alla luce sul canale Telegram denominato miuiknoun: Xiaomi Mi 10 Ultra, identificato con il nome in codice “cas”, nella versione beta più recente della MIUI 12 può disporre di un’interessante novità che assume le forme dell’app inedita Xiaomi Device Control.

Stando a quanto riportato sul canale menzionato, quest’app permetterebbe di eseguire su Xiaomi Mi 10 Ultra le funzioni che Microsoft Your Phone rende disponibili ad esempio sugli smartphone a marchio Samsung, più o meno.

Nello specifico, grazie a Xiaomi Device Control, l’utente avrebbe la possibilità di trasmettere contenuti dallo schermo dello smartphone a quello del computer tramite connessione Wi-Fi, di controllare lo smartphone dal PC e di trasferire file da un dispositivo all’altro in modo semplice e intuitivo: non serve neppure fare ricorso al caro vecchio copia e incolla, basta trascinare il file che si intende trasferire e rilasciarlo dove desiderato (drag-and-drop).

Questa feature, in particolare, viene identificata come “Screen Combo” negli screenshot che vedete riportati qui sotto. Naturalmente parlare di denominazioni in questa fase è relativo: Xiaomi potrebbe tranquillamente scegliere una dicitura diversa quando la feature sarà pronta per essere inserita in future release software stabili.

Se quanto detto finora non fosse abbastanza, vengono inoltre segnalate le possibilità di aprire più finestre dello smartphone, nelle quali lanciare ed usare più app contemporaneamente, e di modificare sul computer dei contenuti presenti sullo smartphone con un semplice click del tasto destro.

La presenza di tutte queste funzioni è stata già confermata dal team di XDA, che ha avuto modo di mettere le mani sull’APK estratto dall’ultima MIUI 12 beta da kacskrz, affidabile tipster e Senior Member di XDA.

Xiaomi Device Control: disponibilità

Allo stato attuale, pare che Xiaomi Device Control costituisca una prerogativa di due soli prodotti: lo smartphone Xiaomi Mi 10 Ultra e il laptop Xiaomi Mi Notebook Pro 15 2020. In ogni caso è lecito attendersi il supporto di questa interessantissima funzione da parte di un numero ben più ampio di prodotti del brand cinese.

L’app mobile di Xiaomi Device Control dovrebbe debuttare ufficialmente a settembre 2020, dopo ulteriori test beta interni, mentre la versione stabile dovrebbe essere pronta per il mese di ottobre 2020. Al netto degli smartphone supportati – il cui elenco resta comunque ancora da specificare –, rimane un quesito da risolvere, quello circa la disponibilità della feature per i computer non Xiaomi.

