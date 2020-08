Microsoft Your Phone, nota anche come Il tuo telefono, è un’applicazione sviluppata dal colosso di Redmond per permettere agli utenti Android di controllare alcune funzioni del proprio smartphone direttamente dai PC con Windows 10.

Negli ultimi tempi l’app ha ricevuto vari aggiornamenti con nuove funzionalità, come il drag & drop fra smartphone Samsung e Windows 10, e con l’ultimo update Microsoft e Samsung avvicinano ulteriormente l’esperienza Windows e Android complessiva all’ecosistema Apple.

Microsoft Your Phone ora esegue le app dei dispositivi Samsung

Il nuovo aggiornamento consente di eseguire in finestra sul PC Windows le app installate sul dispositivo Samsung senza dover toccare lo smartphone.

Nel menu a sinistra all’interno dell’app Microsoft Your Phone è presente la nuova voce “Applicazioni” che visualizzerà l’elenco completo delle app installate sullo smartphone Samsung Galaxy associato e sarà possibile aprirle sul PC in una finestra separata e persino parcheggiarle sulla barra delle applicazioni di Windows 10.

Attualmente la funzionalità è disponibile solo per i dispositivi Samsung delle serie Galaxy S9, Galaxy S10 e Galaxy S20, tuttavia Microsoft promette che è in arrivo un supporto esteso a più dispositivi Android, anche se non è chiaro se la funzionalità raggiungerà anche più dispositivi Samsung o solo dispositivi di altri produttori.