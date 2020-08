All’evento Samsung Unpacked all’inizio di questo mese, Microsoft ha annunciato vari miglioramenti per l’integrazione tra Android e Windows tramite l’app Microsoft Your Phone.

La novità di spicco riguarda la possibilità di eseguire sul desktop le app installate sui dispositivi mobili Samsung compatibili e la possibilità di aggiungerle alla barra delle applicazioni e al menu Start di Windows 10.

Le ultime novità di Microsoft Your Phone sono in roll out ampio

Come promesso qualche giorno fa, il gigante di Redmond ha iniziato a distribuire la funzionalità più ampiamente e ora non è più un’esclusiva per gli utenti Insider, come si apprende dal blog di Microsoft.

Secondo la documentazione ufficiale la compatibilità della funzionalità è ancora limitata ai dispositivi Samsung, ma le pagine non sono ancora state aggiornate con gli ultimi hardware Samsung, tuttavia la feature dovrebbe supportare il nuovo Samsung Galaxy Note 20 Ultra.

Oltre a questo sono elencati alcuni altri requisiti, come l’esecuzione di una versione recente di Windows 10, l’ultima versione dell’app Microsoft Your Phone e una connessione Wi-Fi condivisa.

Microsoft fa notare che l’implementazione della funzionalità sarà graduale, quindi potrebbero essere necessari alcuni giorni affinché il roll out si completi, inoltre ricorda che il supporto per l’esecuzione di più app contemporaneamente è previsto per la fine dell’anno.

A seguire trovate il badge per raggiungere la pagina dell’app complementare nel Play Store di Google e il link se preferite scaricare il relativo APK.

Download app complementare Microsoft Your Phone da APK Mirror