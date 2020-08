Transsion Holdings, la società cinese che detiene i marchi di smartphone Tecno e Infinix, negli ultimi tempi è divenuta uno dei brand più popolari in Africa e Asia per i suoi telefoni low cost ma, stando ad un nuovo report, potrebbero rappresentare un vero e proprio pericolo per gli utenti.

Il team di BuzzFeed News sostiene che alcuni telefoni (come per esempio Tecno W2) contengono malware che scaricano app di nascosto e cercano di iscrivere l’utente ai servizi a sua insaputa o senza autorizzazione, con possibili ingenti perdite di denaro.

Smartphone Tecno con malware

Viene riportato, ad esempio, il caso di un sudafricano di 41 anni che si è trovato con un telefono con annunci pop-up che interrompevano le sue chiamate e chat e che prosciugava il suo pacchetto dati.

Pare, infatti, che il suo device fosse affetto da malware xHelper e Triada che, tra le altre cose, stesse tentando di rubare i suoi soldi attraverso abbonamenti non richiesti.

Inoltre, secondo Secure-D il suo sistema utilizzato dagli operatori di telefonia mobile per proteggere le proprie reti e i clienti da transazioni fraudolente avrebbe bloccato 844.000 transazioni collegate a malware preinstallato sui telefoni Transsion tra marzo e dicembre 2019.

A dire di un portavoce di Transsion, la colpa per i modelli di Tecno W2 con i programmi nascosti Triada e xHelper sarebbe di un fornitore nel processo della catena di approvvigionamento non identificato ma il quantitativo di device infettati non è stato reso noto.