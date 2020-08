Continua senza sosta il lavoro del team di sviluppatori di WhatsApp, che nelle scorse ore ha dato il via al rilascio di una nuova Beta per Android di questa popolare applicazione di messaggistica istantanea multi-piattaforma: stiamo parlando della versione 2.20.198.11.

Le novità di WhatsApp Beta 2.20.198.11 per Android

Tra le novità introdotte con questa release della popolare applicazione di messaggistica vi sono una nuova suoneria per le chiamate di gruppo e la disponibilità per tutti gli utenti di un nuovo tipo di animazione per gli adesivi animati (che vengono normalmente riprodotti in loop per 8 volte, o meno se si tratta di stickers animati di lunga durata).

C’è anche un’altra novità che è stata introdotta con la versione beta 2.20.198.11 di questa popolare app: ci riferiamo ad un miglioramento dell’interfaccia delle chiamate con lo spostamento di tutti i pulsanti nella parte inferiore dello schermo.

Tale feature al momento non è disponibile per gli utenti ma potrebbe apparire di tanto in tanto a causa di un bug.

Come scaricare la versione 2.20.198.11 beta

La nuova versione di WhatsApp Beta può essere scaricata dal Google Play Store (dopo avere aderito al programma) o da APK Mirror.