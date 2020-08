L’annuncio di questa mattina mette insieme due nomi di quelli estremamente pesanti – Samsung da una parte, e AliExpress dall’altra – e ci riguarda da vicino, visto che la novità afferisce proprio al mercato italiano: a partire da oggi, i prodotti a marchio Samsung sono acquistabili ufficialmente su AliExpress Italia presso il rivenditore autorizzato 39it (primo reseller ufficiale italiano del brand).

Nel 2020, AliExpress, marketplace attivo sulla scena globale e facente capo ad Alibaba Group, ha intrapreso un percorso di crescita in Europa, partendo proprio dall’Italia (e dalla Spagna). Questo percorso vive adesso una tappa molto importante con l’apertura da parte di 39it, reseller ufficiale di Samsung, del proprio negozio online su AliExpress Italia. La vetrina digitale di 39it si riempirà di vari prodotti Samsung, come smartphone, tablet e wearable, tutti coperti da garanzia ufficiale italiana e con spedizioni rapide (si parla di consegne in 48 ore).

Questa importante novità è stata commentata così da Rodrigo Cipriani Foresio, General Manager del Gruppo Alibaba e Country Manager Alipay per il Sud Europa:

«Siamo particolarmente lieti che da oggi i consumatori italiani di AliExpress abbiano la possibilità di scegliere e acquistare i prodotti di una delle aziende leader al mondo nella telefonia e nell’elettronica quale Samsung, con il suo vastissimo catalogo e tutte le sue novità. Con questa collaborazione, AliExpress amplia ulteriormente l’offerta di prodotti di tecnologia disponibili sulla piattaforma, per fornire a milioni di acquirenti italiani ancora più varietà, qualità e un grande servizio».

Promozione di lancio e link al negozio Samsung su AliExpress Italia

L’apertura del primo negozio ufficiale Samsung su AliExpress Italia viene celebrato con una promozione dedicata: i primi clienti che effettueranno acquisti sullo shop di 39it potranno beneficiare di sconti fino a 100 euro.

Ecco, infine, il link per visitare subito il negozio Samsung su AliExpress Italia:

Shop Samsung (39it) su AliExpress Italia

Potrebbe interessarti anche: Come e cosa verificare se un e-commerce o un sito è affidabile